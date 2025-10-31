  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il commento

Inceneritore, Avs all’attacco. Casella: “Bucci tradisce i cittadini e passa alle minacce”

"È un cambio di rotta gravissimo, che mette in dubbio l'autorevolezza del presidente di fronte ai cittadini"

inceneritore termovalorizzatore rifiuti

Genova. “Nessuno vuole l’inceneritore, tranne Bucci e i partiti del centrodestra. Per questo motivo, il presidente minaccia l’esproprio dei terreni, se nessun sindaco darà il via libera all’impianto. Ma queste intimidazioni non fermeranno i cittadini che si stanno mobilitando contro l’opera: la mobilitazione contro l’inceneritore sta crescendo giorno dopo giorno e la petizione è destinata a raccogliere migliaia di firme. Bucci si fermi, finché è in tempo”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, attacca il presidente regionale dopo le ultime dichiarazioni sull’inceneritore. “Dall’inizio del suo mandato, Bucci ha sempre ripetuto che il termovalorizzatore si sarebbe realizzato solo con l’approvazione del comune ospitante. Adesso si è improvvisamente rimangiato la parola, dicendo che andrà avanti in ogni caso, anche se nessun sindaco darà parere favorevole ad accogliere l’inceneritore. È un cambio di rotta gravissimo, che mette in dubbio l’autorevolezza del presidente di fronte ai cittadini”, denuncia Casella.

“Bruciare i rifiuti non risolve il problema dello smaltimento, ma lo rinvia solo a una fase successiva, quando dall’inceneritore escono le ceneri, che sono considerati rifiuti speciali e per i quali vanno adottate procedure straordinarie e costose. La soluzione migliore per il problema è lo sviluppo dell’economia circolare. Con questo obiettivo, presenteremo in consiglio regionale una proposta di legge, preparata da Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale. Il nostro provvedimento punta a ridurre i rifiuti, recuperare materiali vecchi per nuovi usi e creare posti di lavoro”, spiega Jan Casella.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.