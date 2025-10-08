  • News24
San benigno

Incendio nell’hotel dismesso di via Albertazzi: l’intervento dei vigili del fuoco

Il rogo proprio di fronte alla caserma del comando provinciale dei pompieri. L'ex struttura è ormai un rifugio per persone senza fissa dimora

Generico ottobre 2025

Genova. Intervento dei vigili del fuoco questa sera a pochi metri dal comando provinciale dei pompieri in via Albertazzi. Proprio di fronte alla caserma ha preso fuoco, per ragioni da accertare, il terzo piano dell’ex Novotel,  struttura alberghiera a due passi dagli imbarchi dei traghetti ma ormai dismessa e che per questo è diventata probabilmente rifugio di persone senza fissa dimora.

L’intervento di spegnimento è ancora in corso. Non sembrerebbero esserci persone all’interno ma la certezza si avrà solo al momento della bonifica.

Sul posto le squadre dei pompieri e la Croce verde genovese.

