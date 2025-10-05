Incendio in una villetta a Morego, alba di paura per una famiglia

Genova. Paura all’alba in una villetta di Morego, sopra Bolzaneto, per un incendio scoppiato nel sottotetto.

Il rogo è divampato all’interno di una costruzione di due piani in via Porcile, all’interno una famiglia composta da padre, madre e tre bambini.

Svegliati dal fumo, i genitori hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con la squadra di Bolzaneto, quella della centrale e un carro autoprotettori.

Le fiamme sono state contenute nel giro di poco tempo, limitando anche i danni al tetto. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, presenti anche le ambulanze ma non è stato necessario accompagnare nessuno in ospedale. Da chiarire le cause.