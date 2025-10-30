Molassana, incendio nella notte in via Lusignani: le fiamme partite da un mobile

Genova. Paura questa notte in via Lusignani a Molassana a causa di un incendio che ha interessato un’abitazione.

L’allarme è scattato verso le 3.30 per un rogo partito da un mobile, secondo quanto si è potuto accertare. All’interno dell’appartamento si è sprigionato molto fumo.

Per fortuna la persona all’interno si è accorta di quello che stava accadendo ed è riuscita a fuggire in autonomia e in totale incolumità. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere velocemente le fiamme evitando che l’incendio si propagasse.

Non sono state evacuate altre persone e non risultano né feriti né intossicati.