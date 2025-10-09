Rogo nell’ex hotel Columbus di via Milano: potrebbe essere doloso

Genova. I vigili del fuoco che ieri sera dopo circa due ore hanno spento l’incendio divampato al terzo piano dell’ex hotel Columbus di via Milano hanno trovato un innesco che sarebbe all’origine del rogo.

Per questo la Procura di Genova, le indagini sono coordinate dalla pm Daniela Pischetola, ha aperto un’inchiesta per incendio ‘doloso‘.

L’ex hotel Columbus di via Milano è ormai chiuso e abbandonato da tempo ed era diventato rifugio di alcune persone senza fissa dimora. Secondo quanto appreso gli occupanti dell’immobile erano stati di recente sgomberati. Per questo l’ipotesi al vaglio è quella di un possibile gesto ritorsivo.

Gli investigatori stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di eventuali tracce dei responsabili.

Il rogo era divampato intorno alle 22 e le fiamme hanno danneggiato parte della struttura. Per spegnerlo sono state necessarie due squadre di vigili del fuoco, inviate immediatamente visto che l’ex hotel si trova proprio di fronte al comando provinciale dei pompieri.

La struttura abbandonata da anni, dopo il fallimento della C.S.H. S.r.l. è stato posto in liquidazione giudiziale dal tribunale di Genova all’inizio di quest’anno. Da allora le aste per la vendita sono andate deserte.