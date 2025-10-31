  • News24
Incendio a Ceranesi, abitazione in fiamme: due bambini ricoverati al Gaslini

La casa è stata invasa dal fumo nel giro di pochi minuti: ancora da accertare le cause

Foto d'archivio

Genova. Due bambini sono stati trasportati in ospedale a Genova in via precauzionale a seguito di un incendio scoppiato nella loro abitazione a Canonero, nel Comune di Ceranesi, intorno alle 22:00.

Il rogo, la cui causa è ancora da accertare, ha rapidamente generato un denso fumo nero che ha invaso l’appartamento. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto con i Vigili del Fuoco, il personale del 118 (automedica e due ambulanze della Croce Bianca e Rossa di Ceranesi) e i Carabinieri.

I due minori, uno di 12 anni e l’altro di 15 sono stati immediatamente accompagnati al pronto soccorso dell’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il trasferimento si è reso necessario per sottoporli ad accertamenti medici dovuti all’esposizione e all’inalazione del fumo.

