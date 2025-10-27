  • News24
Campomorone, incendio in una fabbrica di olii: vigili del fuoco in azione

Il rogo è partito da una palazzina di uffici ma i pompieri sono al lavoro per evitare che le fiamme possano avvicinarsi ai depositi di materiale infiammabile

Genova. Vigili del fuoco in azione a Campomorone, nell’immediato entroterra, per l’incendio che sta interessando, dalle 5 di questa mattina, parte di uno stabilimento di olii.

L’azienda interessata, secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, sarebbe la Parodi. Il rogo è scaturito in una zona della fabbrica dove si trovano uffici e magazzini, non lo stabilimento di raffinazione vero e proprio.

Al momento la situazione è sotto controllo, dicono i pompieri, ma l’impegno è massimo nell’evitare che le fiamme possano avvicinarsi a materiale infiammabile.

