Castelletto, principio di incendio in un appartamento a causa di una sigaretta accesa

Genova. Intervento di vigili del fuoco e soccorsi sanitari nel quartiere genovese di Castelletto, nella tarda mattinata di questo sabato 11 ottobre.
A causa di una sigaretta non del tutto spenta gettata in un cestino dell’immondizia, all’interno di una stanza di un’abitazione in corso Magenta, al civico 5, si sono sviluppate le fiamme.
L’inquilino dell’appartamento non si è accorto del rogo fino a quando non è stato troppo importante per spegnerlo da solo.
Il fumo ha invaso la tromba delle scale e parte delle abitazioni collocate al primo piano; fortunatamente nessuno ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie.
Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca Genovese, con l’ambulanza 3-277 del Distaccamento Carignano. estintori.