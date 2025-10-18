Sampierdarena, 8 roghi di cassonetti in un pomeriggio: indagini in corso

Genova. Otto interventi solo nel pomeriggio di oggi da parte dei vigili del fuoco di Genova per altrettanti roghi di cassonetti nel quartiere di Sampierdarena, tra via Cantore e via Dino Col.

E non è la prima volta. Da lunedì infatti i roghi si susseguono quasi quotidianamente nello stesso quartiere. E sono tutti di origine dolosa secondo i vigili del fuoco.

Sul misterioso piromane (ma potrebbe trattarsi anche di più persone) sta indagando la sezione di polizia giudiziaria dei pompieri, ma anche polizia e carabinieri. I vigili del fuoco stanno analizzando i filmati dellle telecamere di sorveglianza delle zone in cui sono avvenuti gli incendi.