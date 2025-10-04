  • News24
In macchina 40 dosi di cocaina, giovane arrestato dopo un controllo sulla A12

La polizia stradale lo ha fermato nell'area di servizio Sant'Ilario Sud

Genova. Arrestato in autostrada con 40 dosi di cocaina in macchina. È successo il 30 settembre nell’area di servizio Sant’Ilario Sud sulla A12. Protagonista un giovane residente in Lombardia.

La polizia stradale ha deciso di sottoporre a controllo l’auto guidata dal ragazzo, fin da subito innervosito ed evasivo sulla sua presenza in area genovese. Per questo gli agenti, insospettiti, lo hanno sottoposto a un controllo più approfondito.

Al termine degli accertamenti, gli operatori hanno rinvenuto sotto il sedile del conducente, in uno spazio ricavato nell’imbottitura della seduta, una confezione contenente circa 28 grammi di cocaina.

Il giovane è stato arrestato e portato in carcere a Marassi.

