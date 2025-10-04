Il Mantova fa festa grazie al portiere di movimento: CDM Futsal sconfitta per 2-1

Genova. Punti pesanti quelli in palio a Mantova fra i padroni di casa e la CDM Futsal. Gara tesissima, come sempre fra queste due squadre, che alla fine si decide sui dettagli. Con Guga ancora fermo ai box e Murilo squalificato, mister De Jesus in avvio si affida a Juninho, Foti, Boputabouzi, Da Silva e Maltauro. Risponde mister Milella con Casassa fra i pali, Mascherona, Misael, Donadoni e Taurisano. La prima occasione capita sui piedi di Misael, ben smarcato dai compagni davanti al solo Juninho ma il portierone della CDM fa buona guardia e mette in angolo. La replica degli uomini di De Jesus non si fa attendere: Maltauro manda al bar il proprio marcatore diretto e, con la punta, prova ad anticipare l’uscita di Casassa che però sfiora e manda la palla sul fondo. Dal corner è Foti ad andare a pochi centimetri dalla rete ma la sfera sibila appena sopra l’incrocio dei pali. Sempre da corner altro pericolo portato dalla CDM alla porta avversaria, con la voleé di Da Silva che finisce di poco sopra la traversa. Al 4’ ci prova anche Caputo, dopo uno scambio rapido con Ortisi, ma anche il suo tiro viene messo in angolo da Casassa.

Al 7’ il Mantova si fa rivedere in avanti con Caique che chiama Juninho all’uscita tempestiva per evitare guai. Sul ribaltamento di fronte, Maltauro con una suolata geniale si libera di Da Silva e poi col destro lascia partire un missile terra-aria che termina largo non di molto. Al 10’ la gara si sblocca: punizione dal limite dell’area per il Mantova, suolata di Cabeça per servire Wilde sulla sinistra, stop e tiro che batte Juninho per l’1-0 dei padroni di casa. La CDM però riparte subito rabbiosamente alla ricerca dell’immediato pareggio. Prima con Da Silva che di testa impegna Casassa in una parata ad alzare sopra la traversa. Dall’angolo è Foti a trovare il tracciante giusto ma la sfera stavolta si stampa sul palo con Casassa ormai fuori causa. Al 12’ Ortisi va a un passo da un goal a dir poco fantastico: palla verticale di Foti e colpo di tacco del capitano che sfiora l’incrocio sul palo lontano. Al 12.45 la CDM però trova il meritato pareggio, con Ricci che soffia un pallone a metà campo, si accentra e lascia partire un mancino velenoso che batte Deidda, appena entrato al posto di Casassa infortunatosi pochi istanti prima.

Il numero 44 prova a concedere il bis poco dopo, più o meno dalla stessa posizione ma stavolta Deidda vola e mette in angolo. Al 15’ Misael si fa trovare in ottima posizione ma alza troppo la mira e grazia la CDM. Al 19’ è lo stesso Misael a ispirare per Donadoni che calcia ma trova la deviazione provvidenziale di un Juninho sempre attento. L’ultima occasione del primo tempo è ancora sui piedi di Ricci che parte come un treno dalla propria area di rigore, si fa tutto il campo e poi prova il pallonetto sull’uscita di Deidda ma non riesce a inquadrare la porta e la palla termina a lato di un soffio. Si va al riposo in parità.

I primi minuti della ripresa sono di sostanziale studio anche se le due squadre provano comunque a pungere, prima il Mantova con Cabeça e poi la CDM con l’accoppiata Maltauro-Da Silva. La prima vera grande parata è di Deidda che al 4’ si oppone, per ben due volte consecutive, alla doppia conclusione del pivot ex-Mestre che, da pochi passi, si vede negare la gioia del primo goal in campionato. All’8’ il Mantova prova a rompere gli indugi inserendo Caique con la maglia del portiere di movimento e va subito vicino al nuovo vantaggio, anche grazie ad un rimpallo un po’ fortunoso ma il tiro finale di Donadoni è respinto da un grande Juninho. Il goal è però solo rinviato perché al 9’ Mantova trova l’imbucata perfetta per Caique che, sul secondo palo, deve solo appoggiare in rete il pallone del 2-1.

Il Mantova ripropone l’uomo in più anche dopo aver trovato il vantaggio e al 15’ rischia grosso sul pallone riconquistato da Foti che calcia dalla sua metà campo ma non riesce a centrare la porta sguarnita e la palla si spegne sul fondo. Al 18’ De jesus manda in campo Boutabouzi con la maglia del portiere di movimento ma è il Mantova a gioire, anche se solo per un attimo: tiro di Foti, la palla resta lì e Mascherona calcia infilando la porta lasciata incustodita. Grandi proteste in casa CDM per un tocco di mano che, in effetti, viene rilevato da uno dei due arbitri e la rete viene annullata e trasformata in una punizione per la squadra genovese, che quindi resta in scia agli avversari. L’assalto finale però non produce gli effetti sperati e a far festa sono i padroni di casa. Ora alla CDM non resta che sperare di centrare un’impresa nelle prossime due sfide a dir poco complicate: martedì sera a Campo Ligure contro i campioni d’Italia della Meta Catania e poi sabato sul campo del Napoli.

Ecco il tabellino del match:

SAVIATESTA MANTOVA: Deidda, Da Silva, Donadoni, Misael, Mascherona, Wilde, Ceccato, Moratelli, Casassa, Taurisano, Caique, Cabeça. All. Milella.

CDM FUTSAL: Juninho, Foti, Ortisi, Caputo, Zatsuga, Avellano, Maltauro, Boutabouzi, Da Silva, Di Tomaso, Ricci, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Colombin di Bassano del Grappa e Voltarel di Treviso – CRONO: Fior di Castelfranco Veneto.

RETI: 10.17pt Wilde, 12.45pt Ricci, 9.32st Caique.

NOTE: Ammonito Foti al 10.14pt, Misael al 15.08pt, Mascherona al 16.13pt, Taurisano al 16.29pt, Boutabouzi al 2.33st.