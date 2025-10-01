Il 70% dei liguri dichiara meno di 29mila euro, quasi 90mila meno di mille euro

Genova. Sono 842mila i contribuenti Irpef liguri che nel 2024 hanno dichiarato un reddito inferiore a 29mila euro nell’anno precedente, pari al 70,2% del totale di 1.199.819 soggetti al tributo. Quelli tra 29mila e 75mila euro sono 315.944, pari al 26,4% del totale, mentre 41.105 hanno superato i 75mila euro pari al 3,4% del totale.

Sono i dati emersi dalla dodicesima indagine sulle entrate fiscali a cura del Centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali.

Ben 89.360 contribuenti liguri nel 2024 hanno dichiarato un reddito negativo o fino a mille euro nell’anno precedente (pari al 7,4% del totale) mentre 1.680 contribuenti liguri hanno dichiarato un reddito oltre i 300mila euro nel corso dell’anno pari allo 0,14% del totale.

La fascia di reddito tra 20mila e 29mila euro è la “più dichiarata” dai contribuenti liguri con 262.385 soggetti all’Irpef coinvolti, a seguire i 195.893 contribuenti nella fascia di reddito da 29mila a 40mila, i 142.889 contribuenti nella fascia da mille a 7.500 euro, da 15mila a 20mila euro con 142.383 contribuenti, da 10mila a 15mila euro con 131.662, da 40 a 55mila euro con 83.998, da 7.500 a 10mila euro con 74.091, da 55mila a 75mila con 36.053, da 75mila a 100mila euro con 19.831 contribuenti, da 100mila a 200mila con 17.105 e da 200mila a 300mila con 2.489.