Il 10 ottobre apre lo sportello disabilità della Cgil con lo show di Vanni Oddera e Team Daboot

Genova. In occasione dell’inaugurazione dell’ufficio disabilità alla Camera del Lavoro in via San Giovanni d’Acri, a Cornigliano, previsto per le 10.00 di venerdì 10 ottobre 2025, la Cgil si apre al quartiere e alla città e ospita due spettacoli di freestyle su due ruote e mototerapia con il grande Vanni Oddera e i piloti del Team Daboot. La giornata è interamente dedicata alle disabilità e all’inclusione ed è organizzata dalla Camera del Lavoro di Genova, dallo Spi Cgil Genova e dal patronato Inca.

All’evento parteciperanno il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile, il direttore generale della Asl 3 genovese Luigi Carlo Bottaro, la direttrice dell’Inps di Genova Maria Rosa Riso, il responsabile nazionale disabilità della Cgil Valerio Serino.

Alle ore 11 si terrà il primo spettacolo di freestyle su due ruote e mototerapia a cura di Vanni Oddera, Massimo Bianconcini, Diego Manenti e Jack Gandino, piloti del Team Daboot dedicato alle scuole genovesi e al mondo dell’associazionismo. Lo show si ripeterà anche in fascia pomeridiana a partire dalle ore 15,30 e sarà aperto al quartiere e alla città.

Grazie alla disponibilità di Oddera e dei piloti del Team Daboot, ai bimbi sarà offerta la possibilità di effettuare una prova gratuita di minimoto con istruttori federati della Federazione Motociclistica italiana. Durante la giornata è prevista la presenza di un punto ristoro.

Ingresso libero.