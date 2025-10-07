I Ports of Genoa al centro della formazione logistica in Svizzera

Bellinzona. Prosegue e si rafforza il legame tra i Ports of Genoa e la Confederazione elvetica. Mentre l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) e gli operatori del cluster portuale lavorano per consolidare i rapporti istituzionali e commerciali con la Svizzera, oggi i futuri professionisti della logistica del Canton Ticino hanno dedicato una mattinata di studio e confronto ai temi dello shipping e dei trasporti intermodali.

La classe terza dell’indirizzo logistica del Centro Professionale Tecnico (CPT) di Bellinzona ha partecipato a una lezione tenuta dai funzionari dell’Autorità di Sistema Portuale, incentrata sull’evoluzione dei trasporti marittimi nel contesto globale attuale, segnato da crescenti incertezze geopolitiche, conflitti e politiche doganali che impattano sulle supply chain internazionali.

Durante l’incontro, sono state illustrate le nuove sfide e opportunità che richiedono soluzioni logistiche più resilienti, sostenibili e flessibili.

In questo scenario, i Ports of Genoa si confermano come piattaforma strategica per l’accesso al mare del sistema logistico elvetico, offrendo un’alternativa competitiva e sostenibile ai tradizionali porti del Nord Europa per i traffici intercontinentali della Confederazione.

Grazie a infrastrutture moderne, collegamenti intermodali in costante potenziamento e una rete di terminal specializzati, Genova e Savona rappresentano oggi un nodo logistico d’eccellenza per le merci destinate al mercato svizzero e mitteleuropeo.

La collaborazione tra l’AdSP del Mar Ligure Occidentale e il CPT di Bellinzona, attiva ormai da diversi anni, ha l’obiettivo di ridurre la distanza culturale e operativa tra la logistica svizzera e i Ports of Genoa, avvicinando studenti e operatori attraverso lezioni tematiche, incontri tecnici e visite dirette ai porti liguri.

Un percorso formativo che unisce competenze, esperienze e visioni, contribuendo a costruire una nuova generazione di professionisti del trasporto e della supply chain con una prospettiva euro-mediterranea.

Il prossimo appuntamento è fissato per maggio 2026, quando gli studenti del CPT saranno ospiti a Genova per una visita sul campo presso terminal portuali e navi operative, con il supporto di enti di formazione e operatori del territorio.

“Investire nel dialogo con la Svizzera significa rafforzare il ruolo dei Ports of Genoa come porta naturale del Centro Europa sul Mediterraneo – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli – È fondamentale che le nuove generazioni comprendano il valore strategico del sistema portuale ligure e le opportunità che può offrire in termini di efficienza, sostenibilità e connessioni globali.

Come ho ricordato ieri nel convegno “Un Mare di Svizzera” a Lugano, la logistica è ormai una materia centrale per i giovani, non solo per le prospettive occupazionali che offre, ma anche perché rappresenta un ambito di innovazione e responsabilità verso il futuro della mobilità e del commercio internazionale.”