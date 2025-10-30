Ghost tour, villaggio e quattro quintali di caramelle: il programma della prima edizione di ZenaHallowen

Genova. Nuova amministrazione comunale, nuovo programma di eventi per il weekend di Halloween, ribattezzato appropriatamente ZenaHallowen.

Si parte venerdì alle 17 con dolcetto o scherzetto nei civ intorno a piazza Matteotti: un tour per bambini e famiglie tra i 570 negozi, botteghe storiche, botteghe artigiane e pubblici esercizi che espongono la locandina di ZenaHalloween e distribuiscono ai bambini ben quattro quintali di caramelle, messe a disposizione dalla Camera di commercio, con il supporto di Regione, Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti e delle Consulte dei civ. Al tour parteciperanno anche l’assessora alle Tradizioni Tiziana Beghin e il vicepresidente vicario della Camera di commercio, Alessandro Cavo.

Dalle 17 alle 21 piazza Matteotti ospita il villaggio di Halloween con attrazioni per grandi e piccini. Alle 19.30 parte dalla piazza il Ghost Tour, il tradizionale viaggio tra storia e mistero, che accompagna i visitatori in un percorso attraverso i segreti e le leggende della Genova ottocentesca. L’arrivo è previsto alle 22 in piazza Matteotti. Ad accompagnare il Ghost Tour, realizzato in collaborazione con il circolo culturale Fondazione Amon APS, saranno le guide turistiche, presenti dalle 19.15 in piazza Matteotti. La cartina illustrativa dell’evento è scaricabile dal sito www.ghosttour.it

Dalle 22 piazza Matteotti si trasforma in una pista da ballo, con il DJ set di Ollekram Dj che accompagnerà il pubblico fino a mezzanotte.

Le modifiche alla viabilità per ZenaHalloween

Alla luce del programma di ZenaHalloween sono previste una serie di modifiche alla viabilità: