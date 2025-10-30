In cento storico torna “Sguardi”: alla scoperta del centro storico tra comunità, arte e Halloween

Genova. Taglia il traguardo della quarta edizione Sguardi, iniziativa organizzata da Comune di Genova e mondo dell’associazionismo nel corso del primo progetto di comunità del sestiere del Molo, che oggi coinvolge anche i sestieri della Maddalena e di Prè.

Il progetto è stato sviluppato nell’ambito del patto di sussidiarietà insieme a oltre novanta realtà del terzo settore, coordinate dalla cooperativa Il Ce.Sto. Attraverso il patto, l’amministrazione comunale e il mondo dell’associazionismo locale collaborano stabilmente per costruire una governance condivisa del centro storico, capace di unire istituzioni, cittadinanza e reti sociali attive.

“In occasione dell’evento cittadino Sguardi, desidero sottolineare il valore strategico dei progetti di comunità che la nostra amministrazione intende promuovere in ogni municipio – ha detto Cristina Lodi, assessora comunale al Welfare -Con questo approccio, il Comune di Genova non si limita a sostenere le attività, ma ne diventa parte integrante, accompagnando le comunità nella creazione di iniziative che promuovono inclusione, socialità e partecipazione”.

Quest’anno Sguardi viene rilanciato all’interno di questo percorso collettivo, coinvolgendo i sestieri della Maddalena, di Prè e del Molo, e torna a proporre l’evento in concomitanza con il weekend di Halloween. L’obiettivo è consentire sia ai genovesi sia ai turisti di riscoprire il centro storico come spazio di comunità attraverso un ricco programma diffuso, costruito insieme a hub di comunità, associazioni, scuole e commercianti dei tre sestieri, sarà una festa collettiva e partecipata, pensata in particolare per le bambine e i bambini, che ne saranno le vere protagoniste e i veri protagonisti, ma aperta a tutti. Il tradizionale “giro dolcetto e scherzetto” collegherà i tre sestieri attraverso un percorso di giochi, laboratori, parate e momenti di animazione sociale, trasformando vicoli e piazze in spazi di incontro e relazione.

Sguardi, il programma di Halloween in centro storico

Si parte venerdì 31 ottobre con Arte A4, che propone due laboratori artistici, alle 15 e alle 17. In serata, il Posta Vecchia Cocktail Bar ospiterà il tradizionale Halloween Party.

Nel Sestiere di Prè, il pomeriggio di Venerdì 31 ottobre sarà dedicato a un’ampia animazione sociale per le bambine e i bambini compreso il coinvolgimento dei negozi per “dolcetto e scherzetto”: alla Salle al Carmine e all’Hub San Bernardino, dalle ore 15 si terranno attività di trucca-bimbi e laboratori per costruire i cestini per la raccolta dei dolci; la partenza del dolcetto e scherzetto è prevista alle ore 17 in piazza del Carmine, con una parata tra i negozi del sestiere.

L’Hub Archivolto propone dolcetto o scherzetto per i negozi e le vie del quartiere Santa Brigida, partenza alle ore 16:30 dal Circolo Vega in Salita Santa Brigida.

L’Hub PER PRÈ e Deck Educativa di strada, propongono in piazza del Roso, dalle 18.30 alle 21.30, la performace musicale “Dalla parte delle cattive” — cinque fiabe raccontate dal punto di vista di streghe e matrigne — accompagnato da un aperitivo e dal gioco dolcetto-scherzetto con indovinelli.

Nel vicino Hub Ghetto-Campo, invece, si terrà un pomeriggio di letture paurose a cura dell’Associazione Via del Campo e Caruggi, con partenza del dolcetto e scherzetto tra via del Campo e via Lomellini alle 17.30.

Nel Sestiere del Molo Sguardi 2025 propone un programma dedicato alla scoperta dei luoghi storici e della vita del quartiere: Venerdì 31 ottobre alle ore 17 partirà dall’Hub Giardini Luzzati – Spazio Comune il Trekking urbano del Sestiere del Molo, un percorso tra storie di socialità e presidi di comunità. Il laboratorio MomArt animerà il pomeriggio con attività creative in occasione del dolcetto e scherzetto.

Sabato 1 novembre, ai Giardini Luzzati – Spazio Comune, appuntamento con “Crevari invade i Giardini Luzzati: dalle ore 12 focaccette di Crevari per il pranzo e, dalle 18, live set musicale fino a sera.

Grazie alla collaborazione dell’Associazione Culturale Santa Maria di Castello, saranno visitabili la chiesa di Santa Maria di Castello (31 ottobre – 2 novembre, ore 10-13 e 15-18), l’Oratorio di San Giacomo della Marina (31 ottobre, ore 10-13 e 15-18) e la Cripta altomedioevale dei Santi Nazario e Celso nel Santuario di N.S. delle Grazie al Molo (31 ottobre ore 10-13 e 15-18; 1 novembre ore 15-18, 2 novembre ore 15-17).

Saranno inoltre previste aperture speciali della Chiesa di San Donato e del suo campanile: Venerdì 31 ottobre ore 10-16.30 (ultimo accesso), Sabato 1 e Domenica 2 novembre ore 14.30-16.30 (ultimo accesso), con visite su prenotazione.

Domenica 2 novembre i musei del centro storico saranno aperti con ingresso gratuito per i residenti nella Città Metropolitana di Genova, e nell’ultima fascia oraria gratuita per tutti gli altri visitatori. Saranno visitabili i Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi), il Museo di Sant’Agostino e il Museo del Risorgimento – Casa Mazzini.