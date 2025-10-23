Halloween a Chiavari: in pomeriggio magia per i bambini, in serata risate con i comici

Chiavari. Sarà un Halloween all’insegna del divertimento per tutte le età quello in programma a Chiavari venerdì 31 ottobre. Un doppio appuntamento che animerà il centro cittadino con spettacoli per bambini e una serata di grande comicità con alcuni dei volti più noti del panorama italiano.

Il pomeriggio si aprirà alle 17 con il Villaggio di Halloween nei Giardini di Palazzo Rocca, dove i più piccoli potranno immergersi in un mondo di magia, acrobazie e spettacoli itineranti. A guidare l’intrattenimento sarà il celebre Cirque Cussadié, con i suoi artisti pronti a stupire con numeri spettacolari.

Alle 21, invece, il sipario si alzerà sull’Halloween Cabaret, in scena all’Auditorium San Francesco, con un cast di comici di primo piano: Steve Vogogna, Claudio Batta, Fausto Solidoro, Margherita Antonelli e Giorgio Verducci. Una serata che promette risate e divertimento, con sketch e personaggi ormai entrati nell’immaginario del pubblico grazie a programmi cult come Zelig e Colorado.

“Una festa di Halloween pensata per un pubblico ampio e di tutte le età – commenta Ilaria Solari, consigliera incaricata agli eventi – Il Villaggio è un’occasione per far divertire i bambini all’interno del rinnovato complesso di villa Rocca, mentre lo show serale rappresenta un evento di intrattenimento per tutta la cittadinanza”.