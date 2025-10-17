Auto a guida autonoma, Genova tra le 60 città della rete per la sperimentazione

Genova. La città di Genova è una delle 60 città in Italia pronte a fare da capofila per una possibile sperimentazione auto a guida autonoma. Automobili o anche bus, come quello che in questi giorni si sta testando sulle strade di Torino.

L’iniziativa lanciata dall’eurodeputato del Pd Pierfrancesco Maran, a cui la sindaca Silvia Salis ha dato una disponibilità di massima, potrebbe portare l’Italia a essere uno dei Paesi più reattivi rispetto all’evoluzione della tecnologia in questo campo e prende le mosse da una novità normativa: lo scorso settembre un aggiornamento normativo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Unece) apre la strada all’uso di sistemi di assistenza avanzata alla guida. Che non significa “auto senza conducente” ma che comunque è un primo passo verso quella direzione.

Premessa: il progetto “Autonomous Driving: Italy in the Front Row” è in fase del tutto embrionale, anche e soprattutto perché non esiste una norma applicabile, ma già diverse grandi città, tra cui appunto Milano, Torino e Genova, si candidano a diventare una sorta di laboratorio su strada. Ieri il convegno a Milano sul tema. Il prossimo il 1 dicembre un altro appuntamento a Roma. L’obiettivo è coinvolgere anche il Governo a sostenere la ricerca in questo ambito.

Se e quando il piano di sperimentazione procederà ci saranno alcune criticità da superare a livello sia di infrastrutture fisiche sia digitali. Genova, come le altre città coinvolte, dovrà studiare una rete di strade dove testare i sistemi in sicurezza. Cosa non semplice perché il “terreno di gioco” ideale dovrebbe essere senza particolari dislivelli, con un traffico costante e senza la presenza di mezzi in doppia fila, con la possibilità di installare segnaletica intelligente e con una copertura di rete 5G senza buchi di connessione.

Da questo ultimo punto di vista, in Italia esistono almeno 500 chilometri di strade attrezzate con sistemi digitali compatibili con la guida autonoma, grazie anche ai fondi del Pnrr e al programma europeo 5G Corridor.

Ma l’esempio più clamoroso è appunto quello di Torino: qui, alcuni giorni fa, è entrato in funzione il mezzo AuToMove, una navetta driverless a chiamata a servizio della zona del campus universitario. Il minibus senza conducente si muove su un percorso ad anello di circa tre chilometri in piano, con poche curve, e con cinque fermate. Per utilizzarlo – a bordo solo 8 posti – è necessario prenotare con una app.

“Oggi i veicoli autonomi sono una realtà. Eppure, quasi tutti i veicoli attualmente in circolazione si trovano al di fuori dell’Europa, in particolare negli Stati Uniti e in Cina – ha dichiarato l’eurodeputato Maran ieri a un evento a Milano in cui ha presentato l’appello dei sindaci, tra cui Genova – l’Italia ha una tradizione di lunga data nel settore dell’automotive e ospita centri di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di questa nuova tecnologia. Ora, in un momento di difficoltà per il settore, è tempo di cambiare marcia e guidare la prossima grande rivoluzione della mobilità”.

