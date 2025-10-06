Gronda, Amplia trasferisce 100 edili. Fillea: “Meno lavoro per Genova e incertezze sull’opera”

Genova. Il sindacato degli edili Fillea Cgil comunica che Amplia, società controllata da Autostrade per l’Italia, la scorsa settimana ha formalizzato ai sindacati di categoria l’imminente trasferimento di circa 100 edili impegnati nei due cantieri “zero” propedeutici ai lavori della gronda di Genova verso altri cantieri sul territorio nazionale.

“In questo modo l’azienda allontana il rischio cassa integrazione – spiegano dalla Fillea – tuttavia, per affrontare le problematiche che si verranno a creare, nei prossimi giorni saranno organizzate le assemblee con i lavoratori presso il campo base Colisa di corso Perrone dove alloggiano le maestranze”.

“La tempesta che la Fillea Cgil aveva annunciato nello scorso mese di aprile, e in risposta della quale il ministro Rixi aveva invitato la Cgil ‘a stare serena’, si è prontamente verificata – prosegue la nota del segretario generale della Fillea Genova e Liguria – oggi ci si rivolge direttamente al ministro delle Infrastrutture affinché ci sia un intervento tale da dare certezze sulla cantierabilità dell’opera: dopo aver atteso tempi biblici per la sua realizzazione importante e nevralgica per lo sviluppo di Genova e della Liguria, per la mobilità e per le attività della portualità, la gronda sembra stia sparendo dall’agenda di Governo”.

“Il debito di Aspi verso Genova è noto a tutti, e una parte di tale debito può essere saldata con la definitiva cantierizzazione della gronda e la tutela di tutte le maestranze. Tanto più che nella compagine societaria di Aspi la maggioranza delle azioni la detiene Cassa Depositi e Prestiti, direttamente dipendente dal ministero delle Finanze. Per questi motivi la Fillea Cgil chiede la costituzione urgente di un tavolo ministeriale sulla Gronda che coinvolga anche le istituzioni locali, Regione e Comune di Genova”, conclude il sindacato.