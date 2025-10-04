Grave incidente in Val Fontanabuona, appello dei familiari della ragazza: “Cerchiamo testimoni”

Carasco. Si cercano testimoni per il gravissimo incidente che lo scorso 25 settembre ha coinvolto una ragazza di 25 anni a bordo di una moto a Bavaggi, nel territorio comunale di Carasco in Val Fontanabuona.

“Abbiamo ricevuto una chiamata da una familiare della ragazza – spiega il Comitato Salviamo la Fontanabuona sulla sua pagina Facebook -. La ragazza purtroppo è ancora in coma in ospedale e non può rendere testimonianza della reale dinamica dell’accaduto. I familiari sono disperati e fanno un appello a chi abbia testimonianze su questo tragico incidente“.

Chi avesse informazioni può contattare il comitato oppure il cugino della ragazza, Giovanni Melia, al numero 3495514559.

La giovane, secondo i primi accertamenti, era andata a sbattere contro un mezzo parcheggiato lungo la strada, ma il dubbio è che possano esserci altri mezzi coinvolti nell’incidente. Soccorsa in condizioni molto gravi, era stata sedata e intubata per poi essere ricoverata in rianimazione al San Martino di Genova, dove si trova tuttora in condizioni critiche.