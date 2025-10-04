  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Chi sa parli

Grave incidente in Val Fontanabuona, appello dei familiari della ragazza: “Cerchiamo testimoni”

La 25enne coinvolta nel drammatico schianto a Bavaggi "è ancora in coma in ospedale e non può rendere testimonianza della reale dinamica dell’accaduto"

incidente bavaggi
Foto Comitato Salviamo la Fontanabuona

Carasco. Si cercano testimoni per il gravissimo incidente che lo scorso 25 settembre ha coinvolto una ragazza di 25 anni a bordo di una moto a Bavaggi, nel territorio comunale di Carasco in Val Fontanabuona.

“Abbiamo ricevuto una chiamata da una familiare della ragazza – spiega il Comitato Salviamo la Fontanabuona sulla sua pagina Facebook -. La ragazza purtroppo è ancora in coma in ospedale e non può rendere testimonianza della reale dinamica dell’accaduto. I familiari sono disperati e fanno un appello a chi abbia testimonianze su questo tragico incidente“.

Chi avesse informazioni può contattare il comitato oppure il cugino della ragazza, Giovanni Melia, al numero 3495514559.

La giovane, secondo i primi accertamenti, era andata a sbattere contro un mezzo parcheggiato lungo la strada, ma il dubbio è che possano esserci altri mezzi coinvolti nell’incidente. Soccorsa in condizioni molto gravi, era stata sedata e intubata per poi essere ricoverata in rianimazione al San Martino di Genova, dove si trova tuttora in condizioni critiche.

Più informazioni
leggi anche
incidente
In mattinata
Schianto sulla statale della Fontanabuona, ragazza di 25 anni in Rianimazione
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.