Giustizia: “Diritto per i diritti”, a Genova il congresso dei magistrati di Area

Roma. I diritti e la giurisdizione: se ne parla a Genova dove Area democratica per la giustizia ha programmato il suo congresso. L’appuntamento è fissato per metà ottobre – da venerdì 10 a domenica 12 – e sarà un’occasione di riflessione sulla situazione attuale ma anche e soprattutto sull’idea futura di giustizia. Tanti i temi e gli ospiti del Congresso a cui le toghe progressiste chiedono un contributo di pensiero. Si parte con i saluti della sindaca di Genova Silvia Salis e la relazione introduttiva del segretario di Area Giovanni Zaccaro. Nello stesso giorno, tra gli altri, gli interventi del procuratore generale di Genova Enrico Zucca, del segretario della Cgil Maurizio Landini, del cappellano della nave Mediterranea Human Right Don Mattia Ferrari. È previsto, sempre il giorno dell’apertura del Congresso, anche l’intervento del vice presidente del Csm Fabio Pinelli. La dichiarazione di apertura della manifestazione – il cui titolo sarà “La forza ed il diritto: il presidio della giurisdizione” – è affidata alla presidente dell’associazione che riunisce le toghe progressiste Egle Pilla.

Lungo l’elenco degli ospiti previsti nei tre giorni della manifestazione, molti gli esponenti politici invitati: la segretaria del Pd Elly Schlein, Rita Bernardini (Nessuno tocchi Caino), Filomena Gallo (Associazione Coscioni), Riccardo Magi (+ Europa), Nichi Vendola, il leader del M5S Giuseppe Conte, il segretario della Cgil Maurizio Landini. E naturalmente ci sarà il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nella giornata dell’11 ottobre, poi, anche gli interventi del presidente dell’Anm Cesare Parodi e del segretario Rocco Maruotti

Tante idee, tanti contributi, un obiettivo: una giustizia che garantisca i diritti. E non a caso sarà Genova – città medaglia d’oro della resistenza che quest’anno festeggia l’80º anniversario della liberazione dai nazifascisti – ad ospitare l’appuntamento. “La giurisdizione – spiegano le toghe progressiste di Area – è sempre più delegittimata dal potere politico e i magistrati di Genova sono stati vittima di una ingiusta e pesante campagna di denigrazione. Viviamo un’epoca di sovranismi e nazionalismi e Genova è la città meticcia per eccellenza, porto di arrivo e di partenza delle genti del Mediterraneo, capace di ascoltare e raccontare, con i suoi poeti, le lingue dei popoli”.

Si potranno seguire i lavori del congresso in diretta streaming sul sito di Radio Radicale

Info e programma completo su:

https://www.areadg.it/congresso2025/