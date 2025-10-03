Giro d’Italia 2026, la corsa torna in Liguria: arrivo di tappa a Chiavari

Il Giro d’Italia torna in Liguria. Lo fa dopo un anno di assenza. Nel 2024, Genova era stata partenza di tappa, con destinazione Lucca (qui la photogallery). Quest’anno, le prime indiscrezioni vedono un probabile arrivo di tappa a Chiavari, con partenza dalla Toscana.

Un percorso che permetterebbe ai ciclisti di arrivare in volata, cosa possibile nel tratto tra Lavagna e Chiavari.

L’obiettivo di Enzo Grenno, dirigente sportivo ligure incaricato dall’amministrazione regionale a curare i rapporti con RCS è coinvolgere le quattro province liguri. Si parla infatti anche di una seconda tappa, ovvero di una partenza a Imperia con coinvolgimento del territorio savonese prima di svilupparsi fino all’alto Piemonte.

“Sì, il Giro d’Italia torna in Liguria – afferma Grenno -, il desiderio era farlo passare nel 2025 visto che la Liguria è Regione europea dello Sport. Non è stato possibile ma siamo felici di poter coronare l’anno in corso con l’annuncio del ritorno della corsa rosa“.

“Inizialmente – svela Grenno – la Liguria non era nei piani. Grazie alla disponibilità del presidente regionale Bucci, del vicepresidente Piana e degli assessori Ferro e Lombardi, è stato possibile realizzare questo obiettivo”.