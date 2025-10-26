Lite tra ragazze nel centro storico, 22enne ferita gravemente con un coltello

Genova. Una ragazza di 22 anni è finita al pronto soccorso del Galliera in codice rosso, il più grave, con ferite da arma taglio, accoltellata da una conoscente al culmine di una lite.

I fatti sono avvenuti per strada, nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, in piazza Santa Fede, all’imbocco di via Pré, nel centro storico.

Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno ricostruito che le due giovani donne, italiane, si conoscono. Stavano litigando per ragioni non chiare. Una terza donna, presente sula scena, è stata raggiunta da una bottiglia lanciata.

Tutte e tre sono finite in ospedale. La presunta autrice dell’aggressione è stata identificata e il coltello sequestrato, a disposizione dell’autorità giudiziaria.