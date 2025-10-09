Giornata della salute mentale, tre appuntamenti con Quarto Pianeta Festival e Teatro dell’Ortica

Genova. Venerdì 10 ottobre, in occasione della giornata mondiale della salute mentale, Quarto Pianeta Festival insieme al Teatro dell’Ortica organizza tre appuntamenti all’ex ospedale psichiatrico di Quarto per portare l’attenzione sul tema dell’inclusione e della cura.

Alle 17:00 sarà presentato il libro “Le armonie della follia. Due infermieri raccontano” a cura di Paola Mori e Giuseppe D’Erba, Erga Edizioni. Alle 18:00 si svolgerà il laboratorio teatrale aperto alla cittadinanza “Stranità” a cura del Gruppo Stranità. Prenotazione obbligatoria sul sito: www.teatrortica.it. Alle 21:00 concerto “Psicantria Best of” di e con Cristian Grassilli e Gaspare Palmieri.

“Questa settimana, anche attraverso questi eventi, celebreremo, venerdì 10 ottobre, la giornata mondiale della salute mentale – spiega Amedeo Gagliardi, portavoce del Coordinamento Quarto Pianeta – Colgo l’occasione per ricordare a Regione Liguria, l’impegno preso nello scorso maggio: dare vita all’Osservatorio ed alla Consulta Regionale per la Salute Mentale, strumenti importanti per migliorare i percorsi di cura”.

Domenica 12 ottobre dalle 18:00 nello Spazio 21 di Quarto Pianeta torna la musica con un concerto promosso dalla GOG “Viaggio d’inverno”, raccolta di Lieder di Franz Schubert tradotta in italiano da Fausto Amodei a cura di Federico Bagnasco, Massimo Lombardi (tenore) Valentina Messa (pianoforte).

Il Festival continuerà la programmazione fino all’8 novembre 2025 nella sede dell’ex ospedale psichiatrico di via G. Maggio 4 a Genova Quarto. Per la durata del Festival resteranno aperte tutte le mostre e i percorsi artistici anche quest’anno curati da Alberto Cerchi. Sarà aperto anche il bar/tavola fredda gestito dal centro sociale.

Il Festival è promosso da IMFI – Istituto per le Materie e Forme Inconsapevoli con la collaborazione del Coordinamento Quarto Pianeta.