Giglio Bagnara pronto a vendere: salvi i negozi, in arrivo anche appartamenti

Genova. Giglio Bagnara, lo storico grande magazzino di Sestri Ponente, è pronto a vendere. A otto mesi dall’annuncio della liquidazione sembra in fase di ultimazione la cessione a due soggetti, uno che porterà avanti la parte commerciale, l’altro che investirà invece in appartamenti di lusso.

Bagnara, così come è stato conosciuto negli ultimi 156 anni, chiuderà i battenti il 15 novembre. L’amministratore delegato, Enrico Montolivo, ha seguito le trattative della cessione con il supporto del Comune di Genova, e la vertenza sembra essersi risolta risolta in modo positivo: verranno mantenuti i posti di lavoro e i dipendenti verranno riassunti da chi rileverà la parte commerciale mentre per la libreria, che ha da poco chiuso, ci sarà un nuovo corso.

La parte commerciale si limiterà al piano strada, mentre gli ultimi tre piani sono al centro di un’operazione immobiliare che porterà alla realizzazione di appartamenti di pregio. La trattativa è stata anche al centro di un vertice tra l’amministratore delegato di Giglio Bagnara Montolivo, l’assessora comunale al Commercio, Tiziana Beghin, il presidente del Municipio VI Medio Ponente, Fabio Ceraudo, e la vice presidente Elisa Somaglia.

Ancora incerti i tempi di concretizzazione della vendita e di riapertura dello store: sarà necessario portare a termine tutte le operazioni burocratiche relative alla liquidazione e alla cessione, dopodiché la nuova proprietà potrà iniziare a pensare alla riapertura.