Giardini Govi, lo skate park a libera fruizione tornerà nel parco pubblico. Coppola e Patrone: “Progetto in fase di revisione”

Genova. “Abbiamo appreso che Ireti, concessionaria dell’area, ha disposto la chiusura dei cancelli, vietando di fatto l’accesso all’area dello skate park all’interno dei Giardini Govi alla Foce. La chiusura, temporanea, è dovuta ai lavori in corso, da parte della concessionaria Ireti, sulla copertura del depuratore in particolare per la reimpermeabilizzazione di tutta l’area, secondo il progetto in precedenza condiviso con il Municipio, la cittadinanza e le associazioni che fruiscono delle aree».

Lo dichiarano l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola e l’assessore al Demanio Davide Patrone. “Come amministrazione – spiegano Coppola e Patrone – abbiamo lavorato, in questi mesi, per mantenere la permanenza dello skate park, escludendo la realizzazione di campi dal padel di cui il territorio e i giovani che frequentano l’area non sentivano di certo la necessità. Sul futuro dell’area, interessata da un progetto ereditato dalla passata giunta che presenta molti aspetti da chiarire, sarà calendarizzata a breve dalla presidente Finocchio una commissione consiliare dedicata, come anche richiesto da alcuni consiglieri di maggioranza, in particolare Marangoni e Frigerio”.

L’assessora Coppola e l’assessore Patrone, infine, chiariscono: «Lo skate park resterà al suo posto, a fruizione libera, come tantissime ragazze e tantissimi ragazzi chiedono legittimamente. L’area, come richiesto dalla nostra amministrazione, sarà migliorata soprattutto con l’inserimento di nuova vegetazione, aumentando l’ombrosità delle aree gioco”.