  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Annuncio

Genova porta della Sardegna e della Corsica: le novità dei traghetti per la prossima stagione

Il gruppo Moby, Tirrenia e Toremar si è confermato la "capitale navigante" sul mare italiano, presentando al TTG di Rimini tutte le novità per la prossima stagione, molte delle quali toccano direttamente il porto di Genova

moby traghetto

Genova. Genova si conferma uno snodo cruciale per i collegamenti con la Sardegna, grazie a due rotte fondamentali attive con il gruppo Moby: La rotta Genova-Porto Torres è attiva tutto l’anno.

Torna la “classicissima” Genova-Olbia, considerata la porta d’ingresso preferita per i viaggiatori del Nord e dell’Italia continentale diretti in Sardegna. Per la prossima stagione, questa linea proseguirà fino al primo novembre 2026. Queste rotte si inseriscono nel più completo network di collegamenti, tutti attivi in entrambe le direzioni. Oltre alla Sardegna, Moby rafforza la sua posizione come sinonimo anche di Corsica, con la linea Genova-Bastia.

“Le navi che servono i collegamenti da e per Genova e le altre rotte del gruppo sono sempre più tecnologiche – scrive Moby – La flotta, a partire da navi come la Moby Fantasy e la Moby Wonder, è dotata di wi-fi gratuito a bordo per garantire la connessione costante. Inoltre, su tutte le navi sono installati maxischermi che trasmettono i programmi di Sky Sport, permettendo ai passeggeri di seguire i loro eventi sportivi preferiti durante la traversata”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.