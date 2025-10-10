Genova porta della Sardegna e della Corsica: le novità dei traghetti per la prossima stagione

Genova. Genova si conferma uno snodo cruciale per i collegamenti con la Sardegna, grazie a due rotte fondamentali attive con il gruppo Moby: La rotta Genova-Porto Torres è attiva tutto l’anno.

Torna la “classicissima” Genova-Olbia, considerata la porta d’ingresso preferita per i viaggiatori del Nord e dell’Italia continentale diretti in Sardegna. Per la prossima stagione, questa linea proseguirà fino al primo novembre 2026. Queste rotte si inseriscono nel più completo network di collegamenti, tutti attivi in entrambe le direzioni. Oltre alla Sardegna, Moby rafforza la sua posizione come sinonimo anche di Corsica, con la linea Genova-Bastia.

“Le navi che servono i collegamenti da e per Genova e le altre rotte del gruppo sono sempre più tecnologiche – scrive Moby – La flotta, a partire da navi come la Moby Fantasy e la Moby Wonder, è dotata di wi-fi gratuito a bordo per garantire la connessione costante. Inoltre, su tutte le navi sono installati maxischermi che trasmettono i programmi di Sky Sport, permettendo ai passeggeri di seguire i loro eventi sportivi preferiti durante la traversata”.