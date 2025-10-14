Il Comune dice no alla Genova Jeans Week, Montanari: “Spese fuori da ogni criterio di sostenibilità”

Genova. “Non sono attualmente previste attività su queste tematiche in ragione di squilibri, risultati in una enorme perdita di credibilità del format e del brand”. Non ha usato mezzi termini, l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, nel rispondere a un’interrogazione della consigliera Anna Orlando relativa alla Genova Jeans Week, che è però arrivata in Sala Rossa sotto forma di domanda più spiccia su come si intendono valorizzare le opere donate dagli artisti proprio per la manifestazione.

Come noto, Orlando ha curato l’edizione 202 e l’edizione 2024 della Genova Jeans Week, che ha suscitato molte polemiche alla luce dei costi sostenuti dall’amministrazione e delle ricadute effettive. Orlando ha presentato un’interrogazione con il seguente testo: “La manifestazione Genova Jeans Week: considerato che non risulta calendarizzata alcuna edizione 2025, si chiede alla Civica Amministrazione se e come intende procedere per la valorizzazione di tale patrimonio artistico e proseguire con gli eventi espositivi che avevano portato a ottime performance dei musei ospitanti”.

Il Comune annulla la Genova Jeans Week

La consigliera ha parlato di un “grande successo” della manifestazione, citando il numeri di visitatori del Museo Diocesano raddoppiati in quella settimana per portare un esempio, ma Montanari ha voluto fare un’analisi dettagliata dei costi-benefici della Genova Jeans Week, prima di arrivare alla conclusione che no, il Comune non ha intenzione di ripeterla o fare eventi di questo genere, quantomeno a oggi.

Montanari ha esordito assicurando che “ogni opera entrata in possesso delle civiche collezioni verrà garantita nel futuro dal punto di vista conservativo, conoscitivo, di accessibilità scientifica e divulgativa”, ma ha poi elencato una lunga serie di criticità della Genova Jeans Week, definendola “tutt’altro che un successo”.

“La lettura dei dati relativi a tali eventi ha portato questa amministrazione a dover prendere atto, in maniera inoppugnabile, di spese ampiamente fuori da ogni criterio potenziale di sostenibilità, sia in relazione alla progettazione dell’evento, sia in relazione alla misurazione dell’impatto e delle ricadute su cittadini e turisti, così come sulle attività produttive del tessuto territoriale coinvolto”.

Montanari: “Enorme perdita di credibilità”

L’assessore alla Cultura ha sottolineato che a oggi no esistono indagini precise sulle ricadute sul tessuto commerciale e territoriale, e che si tratta solamente di stime. Non solo: “Ho fatto ulteriori verifiche, notando che non erano state calcolate nelle spese per le edizioni 2023/2024 i costi a gravare sul bilancio 2022, ma previsionali per il 2023: al netto di queste verifiche i costi complessivi risultano quindi più alti di quelli da me precedentemente comunicati, salendo a 1.597.272 euro”.

“Il tutto risulta in un approccio piuttosto dilettantistico alla valutazione degli eventi e rende ancora più peculiare l’allocamento di cifre tanto importanti per una attività i cui effetti sul territorio non sono stati affatto considerati, né nel bene, né nel male – ha concluso Montanari – Da parte di questa amministrazione, dunque, non sono attualmente previste attività su queste tematiche in ragione di questi squilibri, risultati in una enorme perdita di credibilità del format che – se vorrà essere replicato – dovrà essere completamente trasformato e ristrutturato, guadagnando in primis una sostenibilità economica e, in seconda battuta, ricevendo una concreta valutazione degli impatti sul territorio, a livello sociale ed economico”.