Genova celebra l’Irlanda, in centro storico la prima edizione dell’Irish Festival

Genova. Da giovedì 6 a domenica 9 novembre Genova ospita la prima edizione dell’Irish Festival, una rassegna che unisce musica, letteratura, cinema, danza, fumetto e gastronomia per raccontare la cultura irlandese.

L’evento è ideato e curato dal direttore artistico Cristiano Palozzi e organizzato dall’Associazione Culturale Arti, Luoghi e Visioni, nata per promuovere i territori attraverso le arti. Il festival si terrà in spazi al chiuso e all’aperto, tra i Giardini Luzzati, l’area archeologica adiacente e le zone limitrofe.

Una quarantina gli artisti, scrittori, musicisti, giornalisti e professionisti coinvolti, dallo scrittore irlandese William Wall al musicista Fabio Rinaudo, uno dei più importanti cornamusisti d’Europa passando per il giornalista Riccardo Michelucci, grande esperto di storia d’Irlanda, il fumettista Andrea Ferraris, autore e disegnatore Disney, ed Elisa Giunta, pluripremiata campionessa europea di danza irlandese.

“Questa iniziativa, che valorizza il nostro centro storico, coinvolge artisti e studiosi di rilievo internazionale e testimonia come la cultura possa essere un ponte tra popoli, tradizioni e generazioni – è stato il commento dell’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari – Ringrazio il direttore artistico Cristiano Palozzi e tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, che arricchisce la città e contribuisce a rafforzare il ruolo di Genova come città di cultura e di inclusione”.

Partecipano al Festival il Comune di Genova, la Camera di Commercio di Genova, la Regione Liguria (patrocinio), la Cooperativa Il Ce.Sto, Bonsai Film-Events&Filmaking, il Genova Film Festival, Guinness.

L’intera manifestazione è a ingresso gratuito, e tutti i giorni sarà possibile assaggiare piatti e birre della tradizione irlandese. Il programma e le informazioni sull’evento si trovano a questo link.