‘Genova gioca’, il 26 ottobre torna a Villa Gruber l’evento che celebra i giochi della tradizione

Genova. Torna ‘Genova Gioca – Giochi D’Antan – Giochi della Tradizione’ una giornata in cui si potranno provare i giochi di una volta come ciclotappo, lippa, ferro di cavallo, tiro alla fune.

L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Città di Genova, è giunta alla 39esima edizione. È promossa grazie al patrocinio e alla partecipazione finanziaria del Municipio I Centro Est e promosso dall’assessorato a Sport e Tempo Libero della Regione Liguria e si terrà domenica 26 ottobre nel Parco di Villa Gruber.

La rassegna si concentrerà in un’unica giornata e sarà aperta a tutti e tutte, a famiglie e bambini di tutte le età. La finalità sarà quella di celebrare i giochi della tradizione unendo grandi e piccini, nonni e nipoti, famiglie e figli.

Si comincia alle 15. Per i bambini e le bambine che parteciperanno all’iniziativa il Gruppo Città di Genova ha pensato di predisporre un’area di intrattenimento curata da Allegria Eventi.

Al termine dei giochi e delle iniziative ci saranno le premiazioni del Trofeo Regione Liguria di ciclotappo (Villa gruper ospita la tappa del Campionato Italiano) e un momento conviviale da passare tutti assieme.