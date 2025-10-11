  • News24
Le parole

Genoa, Vieira: “Ritardo in classifica ma abbiamo identità. Aspetto il derby con la Sampdoria”

Il tecnico ha parlato in occasione del Festival dello Sport a Trento. La speranza per il ritorno della stracittadina: "Genova lo merita"

Genoa Vs Cagliari

Trento. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Patrick Vieira ha parlato di tante tematiche in occasione del Festival dello Sport a Trento. Dalle sue esperienze da calciatore a quelle più recenti da allenatore, ovviamente con un focus su quella attuale alla guida del Genoa.

“In classifica abbiamo solo due punti, siamo in ritardo. Ma la squadra ha una sua identità“, ha dichiarato. Da domenica prossima comincerà una fase importante. Parma, Cremonese, Sassuolo il primo trittico dove i rossoblù sono chiamati a cominciare a collezionare vittorie per scalare posizioni.

Un occhio di riguardo sui giovani: “Vogliamo valorizzare i nostri ragazzi: Venturino, Ekhator, Marcandalli, lasciando anche loro il tempo di sbagliare”. E una speranza di vivere da allenatore del Genoa un’esperienza coinvolgente: “Ora aspetto il derby con la Sampdoria: una città come Genova lo merita”.

