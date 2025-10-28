Genova. Domani il Genoa per la gara contro la Cremonese ha un solo obiettivo vincere, “la prestazione viene dopo, domani il Genoa vuole i tre punti“, le parole di Vieira.

La partita di domani sera, mercoledì 29 ottobre al Ferraris, per il Genoa rappresenta un crocevia anche dal punto di vista mentale, “la prestazione c’è, la voglia anche quello che ci manca solo è vincere per scacciare un po’ di pensieri e ansie“, le parole del tecnico francese.

Nella giornata di ieri l’assemblea degli azioni (che ha approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2025) è stata anche l’occasione per il presidente Sucu per ribadire la fiducia al tecnico Vieira: “Ovviamente quelle di ieri sono parole che fanno piacere – afferma il francese – ho sempre avuto ottimi rapporti e sono sempre stato in contatto quotidiano con il presidente e con la società. La partita di domani è importante e abbiamo voglia di vincere anche per ingraziare il presidente per la fiducia che ripone in me e in noi. Siamo pronti ad affrontarla”.

Domani però, alle 20.45, arriva la neopromossa Cremonese. La squadra allena da Davide Nicola, per il momento, è la sorpresa della stagione: “E’ una squadra che sta giocando con fiducia e stanno facendo bene, hanno giocatori importanti. Giocheremo sempre con personalità, coraggio e voglia per cercare i tre punti”.

Domani si gioca dopo pochi giorni, dopo la partita contro il Torino che ha sancito la quinta sconfitta stagionale (arrivata nei minuti finali): ” Quando prepariamo la partita prendiamo tutto in considerazione sia l’aspetto mentale che quello. Ci saranno dei cambi, valutiamo tutto ma i giocatori stanno bene e hanno voglia di giocare. Aspetteremo domani mattina per prendere le decisioni finali”.

Domani si torna Ferraris dopo i fischi al termine della partita con il Parma: “I nostri tifosi dimostrano sempre passione e amore per società. Ci sono sempre stati ma noi sul campo dobbiamo mettere energia per far si che continuino a seguirci – afferma Vieira – vogliamo vincere anche per loro”.

Stanciu e Marcandalli sono quasi pronti per rientrare: “Marcandalli ha fatto più allenamenti con la squadra rispetto a Stanciu, ma sono entrambi in gruppo”, spiega.

Il tecnico poi torna ad analizzare la gara con il Torino: “Abbiamo perso questa partita, sarebbe facile per me dire che ci è mancata la fortuna, ma non voglio trovare alibi. So che tutte le partite le abbiamo sempre giocate con orgoglio, con passione e con voglia di cercare la vittoria. E’ importante essere esigenti con noi stessi, dobbiamo far girare gli episodi a nostro favore”.

” La Cremonese merita di stare dove, è una squadra aggressiva e molto compatta – spiega – ha un bel gioco di squadra. Ci aspettiamo una partita difficile ma dobbiamo e vogliamo vincere. Dobbiamo riuscire ad avere più equilibrio e saper gestire i momenti difficili della gara, ma dobbiamo imparare anche a gestire i momenti in cui andiamo in vantaggio”.

Thorsby contro il Torino ha trovato il gol, e non arrivava da un momento facile: “E’ un giocatore capace di giocare in diversi ruoli, ha fatto vedere la sua professionalità perché non ha giocato tantissimo ma non ha mai mollato. La sua esperienza ci aiuterà, è importante”.

Al Genoa manca però il gol in casa, in questa stagione non ha mai segnato tra le mura amiche: “C’è sempre voglia di fare bene, dobbiamo gestire meglio la parte emozionale, dobbiamo imparare ad avere equilibrio e imparare dai nostri errori e per imparare bisogna sbagliare”, afferma Vieira.

Ellertsson e Martin potrebbero costruire la nuova catena di sinistra. Martin potrebbe dunque giocare più avanti, anche perchè lo scorso anno è stato il migliore assistman della stagione: “E’ possibile vederli insieme. Martin è pronto a giocare perché si allena bene. E’ chiaro che ogni partita ci sono difficoltà diverse e io devo fare delle scelte, fa parte del gioco ma non ha mai mollato deve continuare così come ha fatto Thorsby”, conclude.