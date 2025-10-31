Genoa, Vieira confermato almeno sino alla partita col Sassuolo

Genova. Una conferma, per ora sino alla partita contro il Sassuolo per l’allenatore del Genoa Patrick Vieira. A dispetto delle voci che si rincorrevano ancora questa mattina, il vertice genovese con il nuovo direttore sportivo Diego Lopez ha avuto un esito positivo.

È molto probabile che il nuovo ds voglia valutare di persona il lavoro del mister sia nella preparazione al match sia nella reazione che ha richiesto alla squadra. In effetti la partita con la Cremonese è stata l’unica sinora in cui l’approccio mentale è stato completamente errato, con i giocatori andati in tilt dopo aver subito il gol all’inizio.

Sarà lo stesso Lopez a decidere il futuro di Vieira dopo quanto visto in campo lunedì a Reggio Emilia con delega totale da parte della proprietà, che in questi mesi sta cercando di dare un’impostazione manageriale indipendente a tutti i settori dirigenziali senza ingerenze di sorta.

Per chi è rimasto sorpreso dalla velocità con cui il Genoa ha trovato il nuovo direttore, è chiaro che i rapporti con Diego J. Lopez Gomez erano già stati avviati da un po’. Il contratto di Ottolini era in scadenza a giugno 2026, ma le sirene della Juventus si erano già fatte sentire la scorsa estate. È possibile che il Genoa avesse sondato il trentaseienne proprio in vista della scadenza di Ottolini e le cose hanno preso un’accelerazione inattesa alla luce dei risultati della squadra.

Nato a Valencia, Lopez è stato osservatore al Lille dal 2017 al 2021, responsabile scouting prima dei Girondins de Bordeaux e poi del Lens, di cui è stato direttore sportivo nel 2024-2025.