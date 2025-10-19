  • News24
Genoa, Vieira: “Fischi giusti perché non abbiamo fatto gol. Sul rigore Cornet si è preso la responsabilità”

Le dichiarazioni di Vieira dopo la partita col Parma: "Importante per noi accettare questo momento difficile, restare uniti e andare avanti"

Genova. La vittoria ancora non è arrivata e il Genoa langue in fondo alla classifica. Per la prima volta il Ferraris ha fischiato compatto al termine del pareggio per 0-0 contro il Parma. Il rigore sbagliato da Cornet è stata la beffa finale di una partita in cui il Parma non ha fatto un tiro in porta e Suzuki è stato il migliore in campo.

Patrick Vieira in conferenza stampa commenta:”I fischi? Sono giusti perché non abbiamo fatto gol e non abbiamo preso i tre punti. I tifosi hanno fatto la loro parte per darci energia, noi abbiamo provato a vincere dal primo minuto, ma alla fine il punto va bene per il Parma e per noi no. L’atteggiamento della squadra era giusto, abbiamo creato situazioni per fare gol, ma purtroppo non l’abbiamo fatto”.

Una partita che forse ha messo in evidenza i limiti del Genoa di questa stagione? Di sicuro l’area, stavolta, il Genoa l’ha riempita, ma non è andata bene comunque. Vieira aggiunge: “Essendo uno di più speravamo di fare gol, ho fatto cambi con giocatori che danno larghezza e sono bravi nell’uno contro uno. Però non abbiamo avuto il gesto giusto stasera, dobbiamo rialzare la testa e lavorare da domani”.

Il Genoa con i calci di rigore non ha un bel rapporto: l’anno scorso due errori, quest’anno è arrivato quello di Cornet, che non pare fosse il rigorista designato: “Il fatto che ci sia qualcuno che prende palla per calciarlo con fiducia e confidenza è responsabilità. Non sarà il primo né l’ultimo a sbagliare un rigore. Si deve accettare, non è colpa sua se non abbiamo vinto. Dobbiamo gestire questa situazione come una squadra vera”.

In questo campionato sembra essere un po’ tornata la fatica di far punti al Ferraris: “Ho sempre detto che sarebbe stata una stagione complicata e molto difficile, è vero che abbiamo avuto l’occasione di prendere tre punti e non l’abbiamo fatto, ma abbiamo tirato 22 volte in porta con quattro occasioni grandi più il rigore, è mancata la cattiveria per fare la differenza, ma è importante per noi di accettare questo momento difficile, restare uniti e andare avanti”.

Per Vieira la partita di oggi era stata preparata benissimo, “poi loro sono rimasti dietro con 5-3-1 e abbiamo messo palla in area, non cambierei le scelte di questa partita”.

Quello che è certo è che quando il gol non stava arrivando il Genoa ha perso un po’ di lucidità ed è andato in frustrazione, segno che questa situazione pesa: “È vero che questa mancanza di esperienza ci fa magari compiere la scelta meno giusta. Ricordiamo che abbiamo tanti giocatori giovani che devono crescere”.

