Genoa, Vieira a colloquio con il nuovo ds Diego Lopez

Genova. In corso questa mattina, 31 ottobre, il vertice tra il nuovo direttore sportivo del Genoa Diego Lopez e mister Patrick Vieira. Nel primo pomeriggio, quando la squadra si ritroverà a Pegli per l’allenamento, potrebbe non essere il francese a dirigerlo.

Poco prima dell’una sul sito ufficiale la nota di conclusione del rapporto con Marco Ottolini: “Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025. La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono”.

Vieira, in meno di un anno dagli elogi alle critiche

20 novembre 2024, al Genoa arriva Patrick Vieira per sostituire Gilardino appena esonerato. Una scelta accolta con scetticismo che poi si è rivelata vincente per la stagione 2024-2025, arrivando ad una salvezza in assoluta serenità e un rendimento in crescendo. Quest’anno una partenza davvero povera, un ultimo posto senza aver ancora vinto e, a quasi un anno dal suo approdo in rossoblù, quella fiducia guadagnata con risultati e prestazioni solide traballa e non poco.

Pur mantenendo un garbo comunicativo non indifferente, in un anno Vieira è passato dal paradiso (guadagnato con tanto lavoro) a un inferno che vede la gara contro la Cremonese come punto più basso. Nel giro di 345 giorni il suo aplomb e il suo granitico modulo è diventato sinonimo di confusione e rigidità sul campo. Nelle ultime conferenze ormai le risposte alle domande erano un po’ sempre la stessa ripetizione degli stessi concetti.

Alcune percezioni sono chiaramente figlie dei risultati, che non stanno arrivando. Nulla può cancellare il bel percorso della salvezza condotto dal tecnico francese, così come il suo grande pedigree calcistico. Aveva riportato serenità, garantendo risultati negli scontri diretti e giocandosela alla pari con le big, ma la crisi di risultati non può fare altro che portare a riflessioni particolarmente profonde.

Come anticipato ieri, Ottolini era il primo indiziato alla mini-rivoluzione interna al Genoa per salvare il campionato e il nome che circolava era proprio lo spagnolo Diego Lopez, ex Lens, a questo punto ufficialmente ingaggiato dal club rossoblù.