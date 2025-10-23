Nuovo Genoa store in piazza Banchi, entro Natale l’apertura del “negozio experience”

Genova. E’ in dirittura d’arrivo l’apertura del nuovo speciale Genoa Store in piazza Banchi, nel centro storico, all’interno di Palazzo Serra, dimora nobiliare all’angolo tra via Banchi e la stessa piazza. L’obiettivo, secondo alcune indiscrezioni più che attendibili, è l’avvio delle attività entro Natale 2025, all’inizio di dicembre.

In passato era stato occupato da un grosso negozio di abbigliamento cinese e dalla filiale di una banca ma è vuoto da tempo e per questo lo sbarco, annunciato già un anno fa dalla società rossoblù e forse finalmente concretizzato, rappresenta un motivo di rilancio per quella parte dei vicoli.

Non a caso, nei giorni scorsi, anche la presidente del municipio Centro Est Simona Cosso, parlando del forum permanente per il centro storico, aveva salutato come ottima notizia quella dell’imminente apertura.

Dopo qualche intoppo nell’avanzare della ristrutturazione dei locali – il Genoa avrebbe voluto aprire i battenti già un anno fa – lo Store di piazza Banchi partirà con la biglietteria, la rivendita di merchandising vera e propria, un business sempre più importante anche per la società rossoblù, ma anche un’area food & beverage.

“Sarà sì per i nostri tifosi ma anche per i turisti e chi arriverà in città – aveva anticipato il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella – dove racconteremo ai turisti i valori del nostro brand”.

Una location ottimale, non a caso. Vicinissimo alla zona ultraturistica dell’Acquario, e al futuro Museo della città nella Loggia De’ Banchi, ma anche ad alcuni dei luoghi epici della narrazione genoana. Dalla via Del Campo del genoanissimo Fabrizio De André, lontana poche decine di metri, alla casa di James Richardson Spensley, il fondatore del club più antico d’Italia, in piazza Campetto 9.

Ed ecco che quindi il nuovo Genoa Store, in futuro, non sarà soltanto un negozio dove trovare il merchandising della squadra ma uno spazio che dialogherà con il suo contesto, i caruggi, Genova e la sua storia, intrecciata a doppia corda con quella del Grifone.