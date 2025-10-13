Genoa Shipping Week, mercoledì il convegno “Think logistics, think Spediporto” con focus su Zls e Zfd

Genova. Nell’ambito della Genoa Shipping Week 2025 Spediporto organizza un approfondimento sul tema Zona logistica semplificata e Zona franca doganale interclusa.

Mercoledì 15 ottobre, alle ore 16.00 presso la Sala Aliseo del centro congressi del Porto Antico di Genova, si svolgerà il convegno Think Logistics, Think Spediporto.

Zls e Zfd rappresentano uno strumento di straordinaria importanza per lo sviluppo del territorio genovese attraverso semplificazioni burocratiche e agevolazioni per gli investitori. In un momento così particolare nello scacchiere economico e geopolitico internazionale, la politica dei dazi attuata dal presidente degli Stati Uniti Trump sta aprendo alla necessità di un nuovo dialogo tra l’Europa e dunque l’Italia e l’Asia.

Un’opportunità da cogliere anche grazie a strumenti come Zls e Zfd, che possono essere risolutivi. E, a proposito della Zls Porto e Retroporto di Genova, un’importante riconoscimento è arrivato negli ultimi giorni con il premio come “altamente raccomandata” tra le Zls europee, ottenuto dal Global Free Zones of the Year Awards 2025, redatto da fDi Intelligence, pubblicazione del Financial Times.

Spediporto è impegnata da tempo su questo fronte e proporrà una visione per il sistema economico e portuale basata su un bilanciamento tra logistica, tecnologia e manifattura.

I relatori del convegno saranno:

· Giampaolo Botta, direttore generale Spediporto

· avvocato Maurizio D’Amico, membro del comitato d’indirizzo della Zona logistica semplificata Porto e Retroporto di Genova in rappresentanza del Mit

· Jacopo Riccardi, dirigente settore Blue Economy, Energia e Sviluppo del Sistema Logistico e Portuale di Regione Liguria

· Cinzia Caviglione, servizio Affari generali e Avvocatura Direzione Affari generali di Città Metropolitana

· Laura Ghio, dirigente del servizio Pianificazione e Lavoro Portuale di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

· Federico Pepè, direzione territoriale Liguria Agenzia delle Dogane

· Massimiliano Giglio, segretario Assagenti

· Edoardo Allegretti, Spedigiovani