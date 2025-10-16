Genoa Shipping Week, lavoro nella blue economy: “Caccia aperta ai giovani”

Genova. Settecento giovani…in cerca d’autore su un palcoscenico di mare. Il successo della manifestazione organizzata da Assagenti e da Consorzio Global all’interno del contenitore della Genoa Shipping Week potrebbe essere sintetizzato in questo numero.

Nei fatti dal confronto fra giovani in gran parte provenienti dall’Istituto Nautico San Giorgio, dall’Accademia Italiana Marina Mercantile e dall’Università di Genova ha squarciato il velo su un mercato del lavoro nel cluster marittimo, che ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per diventare un polo di sviluppo dell’occupazione giovanile, a Genova così come in tutte le principali città di mare.

In effetti in alcuni settori e per numerose figure professionali si registra, proprio all’interno della filiera marittima, una carenza di occupati e quindi uno squilibrio fra l’offerta di lavoro delle aziende e la domanda di occupazione.

Il convegno odierno su “Il futuro dei giovani tra mare e logistica” ha evidenziato come la Blue Economy, ma anche l’intero comparto logistico che su porti e trasporti marittimi fa perno, continuino a registrare una crescita a dir poco arrembante, con la capacità anche di creare sempre nuove figure e sempre nuove esigenze professionali”.

Una citazione per tutte, quella di Filippo Gallo, Past President di Assagenti e Presidente C.I.S.Co: “Il mare ci fa sempre un po’ paura per quell’idea di troppa libertà: Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa”.