Genoa alla ripresa degli allenamenti senza i tanti nazionali, Grifone alle prese con il nodo regista e attaccante

Genova. Il Genoa si ritrova questo pomeriggio al Signorini a ranghi ridotti, visti i tanti nazionali chiamati dalle rispettive rappresentative. Da Pegli trapela che la squadra è carica, pronta a ritrovarsi dopo una prestazione che l’ha fatta uscire dal Maradona a testa alta, ma nuovamente senza punti. Lo schiaffo della Lazio è in parte servito a Vieira anche per rimescolare le carte, con il lancio di Ekhator da numero 9, per esempio. Resta invece ancora l’incognita regista, con la squadra orfana di Badelj e che non ha trovato ancora un sostituto all’altezza. Senza Bani, che dalla difesa costruiva molto, e il regista croato, il Genoa per ora fatica a creare il proprio gioco e nitide occasioni da rete. Sia Malinovskyi sia Stanciu non sono la stessa cosa. L’ucraino, tra l’altro è stato impiegato più avanzato, il romeno può farcela ma solo in determinate partite, meno impegnative fisicamente a centrocampo. Il doppio mediano Masini-Frendrup potrebbe non essere un dogma irrinunciabile nelle prossime partite. La classifica risente di un calendario non facile, di un po’ di sfortuna mista a inesperienza (tanti i giovani in campo) e di un impatto di alcuni giocatori arrivati o recuperati ancora sotto le aspettative. Su questo mister Vieira dovrà lavorare per ripartire dopo la sosta e affrontare il filotto di partite che non può sbagliare. Non ci sono scuse d’ora in poi.

Assenti per amichevoli Cuenca, impegnato col Paraguay contro Giappone (venerdì 10/10 h 12:20) e Corea del Sud (martedì 14/10 h 13), Vasquez con il Messico in casa contro Colombia (domenica 12/10 h 3) ed Ecuador (mercoledì 15/10 h 4:30).

Sono invece impegnati nelle qualificazioni al Mondiale, con anche un incontro ‘fratricida’ Ellertsson (venerdì 10/10 h 20:45 Islanda-Ucraina, lunedì 13/10 h 20:45 – Islanda-Francia) e Malinovskyi (venerdì 10/10 h 20:45 – Islanda-Ucraina e lunedì 13/10 h 20:45 Ucraina-Azerbaijan).

La linea verde è chiamata alle qualificazioni all’Europeo: Ekhator e Fini con l’Under 21 italiana affrontano la Svezia venerdì 10/10 alle 18:15 e l’Armenia martedì 14/10 alle 18:15. Norton Cuffy è impegnato con l’Under 21 inglese venerdì 10/10 alle 18 in Moldavia e lunedì 13/10 alle 20:45 contro Andorra. La Danimarca di Otoa invece giocherà venerdì 10/10 alle 18 in casa con l’Austria e martedì 14/10 alle 20 in Belgio.

Il gioiellino della Primavera Romano sarà invece al Mondiale Under 20 giovedì 9 ottobre alle 21:30 per il match dell’Italia contro gli Usa, mentre gli altri elementi della cantera Klysys e Lysionok faranno uno stage nella Lituania Under 20 per due partite contro l’Under 19 venerdì 10/10 alle 17 e domenica 12/10 alle 12.

Nell’elenco manca Ostigard, che ha rinunciato per i postumi del trauma costale non ancora risolto e verranno rivalutate anche le condizioni degli altri indisponibili con il Napoli: Cornet, Messias e Stanciu.

Intanto è iniziata la prevendita per la sfida col Parma di domenica 19 ottobre alle 15. Ieri è partita quella online, oggi anche negli store fisici. Possibilità rivendita posti per abbonati tramite sito ufficiale. Questi i prezzi (*Under 16): Distinti centrali 50 euro (*25); Distinti laterali: 40 euro (*20); Gradinata laterale: 20 euro (*10); Gradinata Zena: 30 euro (*15). Settore ospiti: 25 euro. Tribuna Inferiore: 80 euro (*40).