Genoa, il cambio di rotta partirebbe con un nuovo direttore sportivo

Genova. Sarebbe il direttore sportivo Marco Ottolini il primo a pagare la crisi profonda di risultati del Genoa in questa prima parte di stagione. La notizia aveva già iniziato a circolare dopo la sconfitta di ieri sera contro la Cremonese.

I rossoblù sono ultimi in classifica a tre punti senza aver vinto ancora una partita e l’assoluta confusione che regnava ieri sera in campo sta inducendo la società ad avviare dei cambiamenti importanti a stagione in corso per scuotere uno spogliatoio che sembra in grave difficoltà.

Nelle ultime ore si parla di Diego Lopez come possibile sostituto di Ottolini. Di sicuro quella di domani sarà una giornata decisiva per capire come agirà la proprietà. Lopez, spagnolo ex Lens, è attualmente svincolato.

A cascata il cambio in corsa riguarderebbe anche il tecnico Vieira, spetterebbe però al nuovo direttore la scelta.