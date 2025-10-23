Genoa, tris decisivo per Vieira: lunch match a Torino, mercoledì la Cremonese e Monday Night col Sassuolo

Il Genoa inizia domenica un trittico decisivo. Al momento Patrick Vieira non sembra in discussione. A patto che arrivi la prima vittoria e, in totale, almeno quattro punti, nelle prossime tre partite. In caso contrario, qualche riflessione verrà fatta e non c’è da stupirsi. Così va il calcio. Orari variegati. Si parte dal match delle 12,30 di domenica sul campo del Torino, si passa dall’infrasettimanale contro la Cremonese di Vardy per finire con la partita di lunedì sera sul campo del Sassuolo. Tempo di esami anche per i giocatori. Ekhator sarà la punta? Tonerà Martin tra i titolari? Qualche trequartista darà segnali importanti? Avanti col 4-2-3-1? Tante le domande in attesa di risposte.

A pranzo con Torino – Genoa

Match difficile ma alla portata. I granata sono galvanizzati dall’1-0 rifilato al Napoli. La squadra di Baroni ha otto punti in classifica. L’attacco guidato dal cholito Simeone è più forte e con più soluzione rispetto a quello del Genoa, ma Ostigard, Vasquez, Norton – Cuffy e Martin – compreso Leali – sarebbero probabimente in gran parte titolari nella rosa granata. Arbitrerà Bonacina di Bergamo. Suoi assistenti sono Lo Cicero e Bercigli, quarto uomo Massa. Al Var c’è Di Bello, mentre Avar è Maggioni.

Non mancherà il tifo rossoblù all’Olimpico. Ecco i club che organizzeranno i pullman: Oregina 1983, 7 Settembre Campomorone, Amt + Genoa Inside, Riva Trigoso + Casarza + Moneglia, Sestri Ponente + Pra’, Figgi do Zena, Croce d’Oro Sampierdarena, Serra Riccò e Chiavari.

Infrasettimanale con Genoa – Cremonese

Mercoledì sera al Ferraris arrivano i grigiorossi neopromossi. I lombardi dell’ex genoano Nicola hanno iniziato col piede giusto in campionato. Nel loro attacco, potrebbe figurare Jamie Vardy. La punta inglese, protagonista del miracolo Genoa, era stata accostata anche al Genoa in estate. Domenica il pubblico ha fischiato i rossoblù a fine partita, mercoledì si aspetta la prima vittoria e i primi goal in casa. Aperta ieri la prevendita sul canale online www.genoacfc.it, ricevitorie Vivaticket, ticket office via al Porto Antico 4 – Genova (10-19; chiuso lunedì) e Store Chiavarti di via Vittorio Veneto 48 – Chiavari (10-14 e 15-19; chiuso domenica e lunedì). Prezzi base: *Under 16), Distinti Centrali: € 50 (*25), Distinti Laterali: 40 (*20), Gradinata Laterale: € 20 (*10) Gradinata Zena: € 30 (*15), Tribuna Inferiore: € 80 (*40), Settore Ospiti: € 25 tariffa intera / vendita libera senza restrizioni.

Monday Night con Sassuolo – Genoa

Si chiude il tris di gare con la partita di lunedì sera alle 18,30 contro il Sassuolo. Sulla carta la partita in casa degli emiliani sembra la più difficile sebbene alla portata. Sarà quindi bene arrivarci senza l’acqua alla gola e con qualche punto in saccoccia. Sfida all’ex Pinamonti, al momento rimpianto in casa rossoblù. L’attaccante l’anno scorso si era rivelato decisivo con 11 goal di cui molti particolarmente pesanti. Occhio anche, ovviamente, a Mimmo Berardi.

Nelle prime giornate è stato giusto valutare principalmente le prestazioni visto il calendario difficile con il Genoa che ha steccato pesantemente solo contro la Lazio. Pesa però lo zero nella casella goal segnati in casa e anche per via di un po’ di sfortuna lo 0 a 0 contro il Parma in 10 per un tempo sa di sconfitta. Ora, conteranno solo i punti.