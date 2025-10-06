  • News24
Serie A: ufficiali anticipi e posticipi dalla 13^ alla 22^ giornata

Genoa impegnato tre volte di lunedì

Genoa Vs Cagliari

Anticipi e posticipi dalla 13^ alla 22^ di Serie A. Sono stati ufficializzati oggi, nel primo giorno della pausa delle nazionali.

Il calendario del Genoa

Sabato 29 novembre ore 15: Genoa – Verona

Lunedì 8 dicembre ore 18: Udinese – Genoa

Domenica 14 dicembre ore 18: Genoa – Inter

Domenica 21 dicembre alle 20,45: Genoa – Atalanta

Lunedì 29 dicembre alle 20:45: Roma – Genoa

Sabato 3 gennaio alle 15: Genoa – Pisa

Giovedì 8 gennaio alle 20:45: Milan – Genoa

Lunedì 12 gennaio alle 18,30: Genoa – Cagliari

Domenica 18 gennaio alle 12,30: Parma – Genoa

Domenica 25 gennaio alle 15: Genoa – Bologna

 

