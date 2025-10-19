  • News24
Cronaca

Genoa – Parma LIVE (0-0). Colpo di testa di Vitinha deviato da Suzuki

Tutti gli aggiornamenti dallo stadio Luigi Ferraris

gradinata nord, genoa parma

Genova. Genoa – Parma 0-0

28′ Ammonito Malinovskyi che atterra Almqvist sulla ripartenza dell’angolo. L’ucraino si arrabbia con Sabelli che poteva intervenire meglio posizionato

28′ Occasione Genoa! Punizione di Malinovskyi che attraversa l’area, colpo di testa di Vitinha e deviazione decisiva di Suzuki sul suo palo

26′ Problemi per Ndiaye, che resta a terra

24′ Ora la partita è un po’ bloccata, Parma che ha messo Britschgi stabilmente a guardia di Norton-Cuffy

17′ Palla rapida di Malinovskyi di prima per Ekuban, destro potente di poco sopra la traversa

12′ Lancio no look di Ekuban per Vitinha nello spazio, ma l’arbitro ferma il portoghese per un fallo su Delprato, entrambi si stavano strattonando

9′ Cutrone. circondato da tre avversari, arriva comunque al tiro col destro appena entrato in area. Tentativo basso sul secondo palo che termina fuori

6′ Ancora Genoa, Ekuban per Vitinha, che ritarda l’appoggio per Ellertsson nello spazio, la palla viene torna al numero 18 che però conclude a lato col sinitro

4′ Azione d’attacco del Genoa, con Norton-Cuffy che se ne va sulla destra, crossa in mezzo per Ekuban. Palla respinta dalla difesa riconquistata da Malinovskyi e sfera di nuovo verso Ekuban che prova a girarsi, ma il rimpallo favorisce gli avversari

2′ Subito Ekuban a terra dopo un fallo di Cicati, problemi a una caviglia. L’attaccante si rialza dopo aver sistemato anche la scarpa

1′ Si parte con due minuti di ritardo per un problema alla rete della porta sotto la Gradinata Sud. Palla al Parma. Genoa che attacca proprio verso la Sud in questo primo tempo

Partita con un solo risultato per il Genoa, alla ricerca della prima vittoria in campionato, contro un Parma che naviga nelle retrovie della classifica. Due punti per il Genoa, sinora, ultimo in classifica, cinque per i ducali.

Vieira lascia di nuovo Martin in panchina e si affida a Ellertsson e Sabelli. Torna Ostigard titolare.

Genoa – Parma, le formazioni

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Leali, Sabelli, Vasquez, Ostigard, Ellertsson, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha, Ekuban.
Allenatore: Vieira.
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Martin, Gronbaek, Onana, Ekhator, Carboni, Colombo, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet, Venturino.
Parma: Suzuki, Britschgi, Circati, Ndiaye, Delprato, Keita, Estevez, Bernabé, Almqvist, Cutrone, Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Benedyczac, Lovik, Begic, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Troilo.
Arbitro: Sozza di Seregno; Assistenti: Dei Giudici, Mokhtar; Quarto ufficiale: Pairetto; Var: Marini, Avar: Pronter.
Ammoniti: Malinovskyi (G)
Spettatori: 30.636 di cui 2.535 (36 ospiti) paganti per 59.140 di incasso

