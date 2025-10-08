  • News24
La replica

Genoa, Ottolini smentisce contatti con la Juventus

La notizia è tornata d'attualità oggi dopo essere circolata già il mese scorso grazie a Fabrizio Romano

ottolini

Genova. Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini smentisce ogni contatto con la Juventus. Raggiunto da Genova24.it, Ottolini chiarisce che non ci sono stati al momento tentativi ufficiali da parte del club bianconero.

La notizia è tornata d’attualità oggi dopo essere circolata già il mese scorso. La fonte, particolarmente autorevole, è Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato internazionale.

Romano, ha citato Ottolini in una presunta short list stilata dal dg Comolli. Ottolini era già stato alla Juventus come membro dello scouting internazionale e coordinatore dell’area prestiti. È al Genoa è avvenuto nel 2022.

 

