Genoa, Ottolini: “Lavoriamo insieme allo staff per liberare testa e qualità”

Genova. Genoa in fondo alla classifica e società che rinsalda le fila confermando la fiducia in Vieira. Al termine della pareggio contro il Parma il direttore sportivo Marco Ottolini dichiara in una nota: “È il momento di stare uniti e lavorare tutti insieme con il nostro allenatore e il nostro staff per liberare la testa e le qualità di questa squadra. Ci sono partite in cui tiri ripetutamente e non segni e magari sbagli anche un rigore nel recupero. Questo è il calcio. Se siamo in questa situazione tuttavia è evidente che ci sono cose da migliorare e ne siamo consci. Il malumore dei nostri tifosi a fine partita è legittimo, questi fischi ci devono spronare a fare meglio. Abbiamo un obiettivo comune e insieme lo raggiungeremo”.

Anche Patrizio Masini, nel dopo gara conferma un po’ quanto il gol manchi anche per la serenità dello spogliatoio: “Sull’episodio finale sfido chiunque a non avere un atteggiamento negativo. Ci dispiace molto per i tifosi, capiamo la loro frustrazione. Dobbiamo iniziare a fare punti, volevamo farlo già da oggi. C’è rammarico, ma l’atteggiamento oggi non è stato sbagliato“.

Cosa manca per il gol? Manca un po’ di coraggio o fiducia per riempire l’area? “Fiducia no, ma i dati dicono che abbiamo fatto pochi gol. Soprattutto in casa spinti dal pubblico dobbiamo farne di più. Il calcio è così, facciamo gol su rigore e va tutto bene e il secondo tempo è visto come un grande secondo tempo dove abbiamo creato tre o quattro palle gol nitide. Suzuki, oltre al rigore, ha fatto tre parate molto importanti. Ovviamente era una partita da vincere, lo sappiamo”.

La squadra ha avuto un po’ di difficoltà nel girare il pallone: “Quando sono rimasti in dieci si sono abbassati tanto, dovevamo muovere la palla più velocemente da destra a sinistra per farli uscire di più. Tra le linee c’erano veramente pochi spazi. Oggi meritavamo di vincere, ovviamente ci dispiace e già da domenica prossima dobbiamo cercare la vittoria“.

Al di là della classifica per Masini questa è stagione della conferma al Genoa: “Io qui sto benissimo, l’ho detto l’anno scorso e lo confermo quest’anno. Starei meglio se avessimo dei punti in più, l’anno scorso ci venivano perché da quando è arrivato il mister di partite ne abbiamo sbagliate veramente poche. Dobbiamo ritrovare quella serenità, quando partite come queste per la maggior parte le vincevamo. Sono stati i punti con cui abbiamo costruito la salvezza“.

Il gol manca e influisce sulla calma nel giocare: “Sicuramente ci stiamo lavorando, come ho detto prima parlano i dati. Abbiamo fatto pochi gol e penso che oggi l’area l’abbiamo riempita. Non so quanti cross o tiri abbiamo fatto, ma penso che siamo in doppia cifra di entrambi. Ci vuole forse più serenità nella scelta dell’ultimo passaggio, non è facile in questo momento. Di sicuro, se vogliamo portare a casa i tre punti, dobbiamo migliorare”.