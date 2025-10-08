  • News24
Genoa, il ds Ottolini nome caldo per la Juventus secondo Fabrizio Romano

L'esperto di calciomercato internazionale lo indica tra i candidati principali per la direzione sportiva del club bianconero

Genova. Il tema della direzione sportiva è particolarmente caldo in casa Juventus dopo la rivoluzione nei quadri dirigenziali per la parte sportiva. Il club bianconero è ancora alla ricerca del proprio direttore sportivo. E il Genoa centra all’interno della questione siccome uno dei favoriti si trova attualmente a Genova.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato internazionale, all’interno di una short list ci sarebbe Marco Ottolini. E non solo: l’attuale direttore sportivo del Grifone in questo momento è dato come il favorito principale.

Per lui sarebbe un ritorno alla Continassa dopo le esperienze da membro dello scouting internazionale e coordinatore dell’area prestiti, fino ad arrivare a prendere in mano la direzione sportiva del Genoa nel 2022. Una pista ancora non definita ma certamente da monitorare.

