Genoa, la scalata di Jeff Ekhator: da rincalzo a punta a cui aggrapparsi

Il primo compito di Vieira, per togliere il Genoa dall’ultimo posto in classifica, è identificare la punta titolare. E a questo proposito tutti gli indizi portano ormai a Jeff Ekhator.

L’unico talento dei quattro centravanti a disposizione. Giovane, forte fisicamente. All’estero sarebbe forse titolare già da un pezzo. Vieira lo stima e ora non resta che dargli “confiance” e non cadere nel tunnel tutto italiano del “non bruciamolo”.

Ekahtor piace tanto anche a Silvio Baldini e viene guardato con occhio di riguardo anche dalla Nazionale maggiore. Gode della stima di Vieira, che ha però inizialmente provato tre giocatori nel suo ruolo. L’esperimento Vitinha, presentato in estate come 9, è praticamente naufragato subito. Colombo ha deluso e non sembra avere i margini di crescita dell’attaccante dell’Under 21. Ekuban lo si conosce bene. Gran lavoratore e utile per far sportellate, ma bomber non lo sarà mai.

D’altronde, tra la gara da titolare – l’unica fino adesso – contro il Napoli e la mezzora contro il Parma, Ekhator ha segnato un goal, ha costretto di testa Suzuki al miracolo e conquistato un rigore. Più di Colombo nelle cinque partite da titolare.

Vieira aveva ragione quando in estate parlava di obiettivo salvezza e nulla più. Anche perché il mercato era ricco di incognite. Al momento l’apporto della batteria di trequartisti è pari a zero in termini di goal. Era anche questo il “piano” del Genoa, distribuire tra più giocatori il peso offensivo. Ma Gronbaek è stato ormai accantonato da qualche tempo. Carboni è ancora lontano dall’essere un titolare, era difficile aspettarsi qualcosa da Messias visti i problemi fisici costanti. Con Vitinha alla ricerca disperata di un ruolo in cui possa incidere. Il tutto corredato da un Malinovskyi costretto ad arretrare per cucire il gioco in assenza di un regista. Frendrup e Masini sono una buona cerniera, ma non sono registi né incursori. Forse anche per questo nessuna squadra ha presentato l’offerta irrinunciabile per il danese.

Già domenica contro il Torino servirà dare una bella sterzata alla classifica. Il Genoa fino adesso ha pareggiato le partite che avrebbe dovuto vincere e nei match difficili solo contro il Como ha strappato un punto. Il Genoa ha poi due esterni come Martin e Norton – Cuffy a cui l’allenatore deve trovare la collocazione migliore per farli esprimere entrambi al meglio. L’inglese sembra più a suo agio con più fascia da percorrere a disposizione.

L’ambiente è sereno e l’intervento di Ottolini post partita è stato un bel segnale e non scontato. Ma qualcosa si sta incrinando visto che il pubblico ha iniziato a fischiare la squadra. Le carte per risollevarsi non mancano, compito del mister trovare il modo di “giocarle” nel modo giusto.