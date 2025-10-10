Genoa, finisce 4-1 il test match contro l’Entella. A segno anche Colombo

Genova. Test match contro l’Entella per il Genoa questa mattina al Signorini. È finita 4-1 per il Grifone con le reti, per i rossoblù, di Carboni, Thorsby, Colombo e Venturino.

Genoa che è sceso in campo inizialmente con Siegrist, Martin, Marcandalli, Doucoure, Sabelli, Onana, Masini, Carboni, Thorsby, Gronbaek ed Ekuban. In panchina Sommariva, Lafont, Carbone, Nsingi, Albè, Venturino, Colombo e Vitinha.

Entella in campo con Del Frate; Moretti, Boccadamo, Bottaro, Bariti, Karic, Nichetti, Portanova, Fumagalli, Lipani, Russo. In panchina Rinaldini, Sialys, Palomba, Tiritiello, Marconi, Debenedetti, Ankeye, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni.

La partita è stato un buon test contro i “cugini” chiavaresi in cui giocatori meno impiegati in questa prima parte di stagione come Thorsby e Venturino si sono messi in mostra. La rete di Colombo, subentrato nella ripresa, è comunque un’iniezione di fiducia per il giocatore, un po’ in crisi in questo inizio campionato visto che il gol non sta arrivando nelle partite ufficiali.

La curiosità social dell’Entella

In forte ascesa per una gestione delle pagine ufficiali all’insegna dell’ironia, il social media manager dell’Entella ha approfittato per creare un contenuto all’insegna del rispetto del grande lavoro che il Genoa ha fatto in questi ultimi anni.

Il Smm dell'Entella nei panni di mister Bean intento a copiare

Come spesso accade arriva anche la punzecchiata. La scorsa settimana per esempio, nel lancio della partita a Modena, era stata tirata in ballo la Ferrari come parte della ‘città delle cose lente’. In questo caso la fotografia parla chiaro ed è un riferimento alla prossima partita contro la Sampdoria.

(foto Genoacfc)