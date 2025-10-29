Genoa – Cremonese 0 a 2: contestazione pesantissima, prestazione sconcertante, Vieira ora traballa

Genova. Genoa – Cremonese 0-2 (4′ Bonazzoli; 49′ Bonazzoli)

Potrebbe essere peggio, potrebbero piovere fumogeni. La frase di Frankenstein Junior riadattata descrive la serata orripilante del Genoa, sconfitto 2 a 0 dalla Cremonese. Fare peggio del primo tempo era difficile, ma la squadra di Vieira ci è quasi riuscita e, ironicamente, è caduta anche la pioggia. A fine primo tempo lo stadio fischia e invita la squadra a tirare fuori gli attributi. Intorno all’85’ dalla Nord partono una decina di fumogeni che costringono Leali a fuggire dalla porta. Ne partono alcuni anche dalla Sud. Poi, insulti ai giocatori e l’urlo “vergognatevi”. Pazienza finita.

Il Grifone perde 2 a 0 contro la Cremonese e dopo cinque partite è ancora a quota zero goal in casa. Dopo quattro minuti del primo tempo, l’1 a 0 di Bonazzoli. Dopo quattro minuti del secondo tempo, il raddoppio dello stesso giocatore. E il risultato non è la notizia peggiore. Ancora più grave è la prova inconsistente della squadra. Neanche uno straccio di idea di gioco, calciatori impauriti e una marea di errori tecnici. La squadra di Nicola ha dominato la prima frazione e controllato nel complesso comodamente i secondi quarantacinque minuti. I rossoblù non sono sembrati una squadra ultima in classifica chiamata a vincere la prima partita in campionato. Da qui, l’ira dei tifosi.

Le scelte di Vieira

Vieira inizialmente schiera in campo i suoi con il consueto 4-2-3-1 ma con una formazione sulla carta con più qualità del solito: Leali in porta, linea a 4 con Martin, Ostigard, Vasquez e Norton-Cuffy, a centrocampo Malinovskyi e Masini, Ellertsson-Carboni-Cornet dietro a Ekhator.

Il primo tempo

Il goal arriva subito come contro la Lazio, al 4′ minuto con una rovesciata in area di Bonazzoli. Goal convalidato dopo quattro minuti di check al VAR per possibile fuorigioco della punta lombarda. Non è stata però la classica doccia gelata che, in teoria, dovrebbe scuotere. Anzi, il Genoa è apparso confuso e non è stato in grado di mostrare trame di gioco organizzato. Sempre primi gli avversari sui palloni. In fase di possesso i rossoblù sembrano impauriti e incapaci di attaccare in modo corale. Più di una volta gli uomini di Vieira hanno portato palla per poi optare per il passaggio semplice. Con conseguente allargamento di braccia come a dire “non si muove nessuno”. Emblematico quando accade al 24′ con Martin che non serve Ellertsson in inserimento. Con un lancio il giocatore si sarebbe trovato davanti alla porta. Per il primo squillo del Genoa serve aspettare addirittura mezzora, ma il diagonale di Ekhator a incrociare finisce fuori. Al 38′ un impalpabile Carboni porta palla, la perde e commette fallo da ammonizione. Cresce un po’ nel finale la squadra rossoblù. Al 41′ ancora un goal clamorosamente fallito da Cornet che a seguito di una punizione ravvicinata di Martin prova a ribattere a rete da due passi. Esultanza strozzata da un prodigioso intervento di Baschirotto. Nel finale, un bel tiro di Masini finisce sul fondo anche se Audero pare in controllo. Cremonese pericolosa in chiusura di tempo con la sgroppata di Barbieri sulla destra, servizio al centro per Bonazzoli. Bel tiro di prima intenzione sul primo palo. Leali è reattivo e para.

Secondo tempo

Come nel primo tempo, il Genoa subisce dopo quattro giri d’orologio goal. Bonazzoli calcia forte da dentro l’area, Leali si oppone ma para il pallone oltre alla linea. Al 57′ il goal di Vitinha viene annullato per fuorigioco. Ma anche in questo caso è emblematico il fatto che Martin da buona posizione opti per il servizio al centro e non per calciare una bordata in porta. Vieira prova nella ripresa a cambiare passando al 3-5-2 con Masini bracceto di difesa e con Norton e Ellertsson quinti. Dentro anche Colombo insieme a Ekuban. All’83’ Norton Cuffy va sul fondo e mette in mezzo per Frendrup che calcia però troppo su Audero che respinge con i piedi. All’85’ un fitto lancio di fumogeni dalla Nord porta alla momentanea sospensione del match che poi riprende regolarmente. Nei sei minuti di recupero succede poi molto poco. Un tiro potente ma fuori di Malinovskyi e un colpo di testa di Ekuban. Genoa ultimo in classifica a tre punti.

La partita minuto per minuto

96′ Finisce qui, tra i fischi. Solo un tiro fuori di Malinovskyi e un colpo di testa di Ekuban.

90′ Sei minuti di recupero

87′ Doppio cambio nella Cremonese fuori Payero per Follino e Bondo per Sarmiento

85′ Partita sospesa per un fitto lancio di razzi da segnalazione che colpiscono anche Leali

83′ Occasione Genoa! Discesa di Norton-Cuffy che va sul fondo, palla rasoterra in mezzo e Frendrup tira sul portiere. Audero respinge coi piedi

79′ Giallo a Barbieri, atterrato Ellertsson

78′ Ekuban riceve palla al limite dell’area, ha spazio per girarsi, ma col sinistro spara altissimo

76′ Altro cambio nella Cremonese: esce Floriani per Faye

73” Cambio nella Cremonese: esce Bonazzoli per Vazquez

72′ Ammonizione per Leali, atterra Vardy uscendo dall’area di rigore per arrivare primo sul pallone

70′ Terzo corner guadagnato dalla Cremonese, palla battuta bassa e respinta da Ekuban

68′ Cross di Vitinha, deviazione in corner di Terracciano. Sugli sviluppi nulla di fatto

62′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Carboni per Colombo e Martin per Frendrup

62′ Ammonizione per Vitinha, autore di un fallo

61′ Abisso parla: gol annullato

57′ Genoa che va in rete con Vitinha su assist di Martin, ma si alza la bandierina dell’assistente. Era fuorigioco. C’è però un controllo var. Abisso va a vederlo. Nel frattempo ha iniziato a piovere molto forte

54′ Genoa in bambola, Norton-Cuffy non interviene su un pallone in cui è in vantaggio, ne approfitta Vandeputte. Destro rasoterra, Leali para in due tempi

53′ Nel Genoa dentro Ekhator per Ekuban e Vitinha per Cornet

49′ Raddoppio della Cremonese. Bonazzoli col sinistro al volo dal cuore dell’area di rigore sull’angolo di Vandeputte, Leali respinge, ma la goal line technology segnala ad Abisso che la palla ha varcato la linea di porta

49′ Corner per la Cremonese, Leali di pugno respinge e chiede un fallo che non viene concesso

46′ Si riparte senza cambi. Palla alla Cremonese. Il Genoa ora attacca verso la Gradinata Sud.

Genoa – Cremonese il primo tempo

Un mare di fischi per il Genoa e l’invito a tirare fuori gli attributi. La classica gara da non sbagliare, ma il Grifone ha sbagliato praticamente tutto in questo primo tempo. La Cremonese ha dominato in casa dei rossoblù, tenendo il pallino del gioco per quasi tutti i 45 minuti.

Il goal è arrivato subito, al 4′ minuto con una rovesciata in area di Bonazzoli. Goal convalidato dopo quattro minuti di check al VAR per possibile fuorigioco della punta lombarda. Non è stata però la classica doccia gelata che, in teoria, dovrebbe scuotere. Anzi, il Genoa è apparso confuso e non è stato in grado di mostrare nessuna trama di gioco.

Sempre primi gli avversari sui palloni. In fase di possesso i rossoblù sono sembrati impauriti e incapaci di attaccare in modo corale. Più di una volta gli uomini di Vieira hanno portato palla per poi optare per il passaggio semplice. Con conseguente allargamento di braccia come a dire “non si muove nessuno”.

Emblematico quando accade al 24′ con Martin che non serve Ellertsson in inserimento. Con un lancio il giocatore si sarebbe trovato davanti alla porta. Per il primo squillo del Genoa serve aspettare addirittura mezzora, ma il diagonale di Ekhator a incrociare finisce fuori. Al 38′ un impalpabile Carboni porta palla, la perde e commette fallo da ammonizione. Cresce un po’ nel finale la squadra rossoblù. Al 41′ ancora un goal clamorosamente fallito da Cornet che a seguito di una punizione ravvicinata di Martin prova a ribattere a rete da due passi. Esultanza strozzata da un prodigioso intervento di Baschirotto. Nel finale, un bel tiro di Masini finisce sul fondo anche se Audero pare in controllo. Nel finale ancora Cremonese, con la sgroppata di Barbieri sulla destra, servizio al centro per Bonazzoli. Bel tiro di prima intenzione sul primo palo. Leali è reattivo e para.

45+4 Dal corner cross di Martin, colpo di testa di Ostigard fuori

45+4 Sul rovesciamento di fronte corner guadagnato da Ellertsson

45+3 Occasione Cremonese: Barbieri se ne va sulla destra, assist per Bonazzoli che tira col destro. Leali para in tuffo

45′ Cinque minuti di recupero

45′ Tentativo di Malinovskyi dal liite, rasoterra di poco fuori. Ancora una volta Carboni con campo aperto si era fatto un po’ recuperare

41′ Occasione Genoa! Martin batte la punizione, deviazione di un compagno e Cornet prova a tirare, ma trova un tocco di Baschirotto. Palla in angolo. Sugli sviluppi rischio ripartenza con la Cremonese che guadagna un calcio di punizione

40′ Masini guadagna un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore

38′ Ammonizione per Carboni che a campo aperto si fa recuperare da Vandeputte e commette fallo perché non si accorge dell’anticipo

35′ Cornet involontariamente lancia gli avversari, fortunatamente Bonazzoli tira contro Vasquez

32′ Primo corner guadagnatto dal Genoa, che sfrutta gli spazi sulla fascia sinistra della Cremonese, sovrapposizione di Norton-Cuffy servito da Carboni e cross deviato in angolo. Sugli sviluppi fischiato fallo a Ostigard che ha saltato disturbando Audero

30′ Carboni appoggia per Ekhator che riesce a liberarsi per il tiro, diagonale che termina fuori di poco

26′ Genoa in bambola, Masini sbaglia uno stop facile in zona pericolosa, alla fine la palla termina sul fondo, fischi del Ferraris

25′ Ellertsson avanza palla al piede e prova una specie di tiro rasoterra che forse voleva essere un assist per Ekhator. Pallone bloccato da Audero in tuffo

24′ Martin non vede lo spazio che si era guadagnato Ellertsson, con un lancio lo avrebbe messo davanti alla porta. Anche questo è sintomo della “malattia” del Genoa in questo momento

19′ Tentativo dalla distanza di Terracciano, destro che si spegne oltre la traversa

16′ Genoa che ha accusato il colpo e subisce il palleggio della Cremonese. I rossoblù si affacciano solo ora nella trequarti avversaria con Cornet che allunga troppo il cross per Ekhator che aveva fatto un bel movimento

8′ Dopo 4 minuti di controllo il gol viene convalidato

4′ Gol della Cremonese, rovesciata di Bonazzoli che sfrutta una deviazione di testa di Bianchetti su corner. C’è un check var per possibile fuorigioco.

1′ Partenza con palla al Genoa che attacca verso la Nord in questa prima parte di gara. Audero fischiatissimo dai tifosi rossoblù, che gli ‘dedicano’ diversi cori

Serata da non sbagliare per il Genoa, che con la Cremonese si gioca parecchio della serenità del suo campionato. Vieira cambia e tiene Frendrup in panchina, arretrando Malinovskyi in regia e schierando giocatori di maggior qualità come Cornet e Carboni. Anche Martin torna titolare.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Leali, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (63′ Frendrup), Masini, Malinovskyi, Cornet (53′ Vitinha), Carboni (63′ Colombo), Ellertsson, Ekhator (53′ Ekuban).

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Messias, Gronbaek, Onana, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Fini, Venturino.

Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Bondo (87′ Sarmiento), Barbieri, Payero (87′ Follino), Vandeputte, Floriani Mussolini (76′ Faye), Vardy, Bonazzoli (73′ Vazquez).

Allenatore: Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Johnsen, Ceccherini, Lordkipanidze, Luckunas.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammonito: Carboni, Vitinha (G); Barbieri (C)

Spettatori: abbonati 28101; paganti 1982 (di cui 394 ospiti)