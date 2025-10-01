Genoa, né goal né vittorie: alla ricerca di un gioco che non c’è, Vieira potrebbe tornare all’antico?

Ultimo con Lecce e Pisa. Peggior attacco, due goal, come il Torino. E al termine di un mercato a costo zero. La situazione dei freddi numeri del Genoa è preoccupante ma le prestazioni e il calendario difficile rendono prematuro fare drammi. Segnali ci sono stati, ma l’impressione è che il Grifone 2025/2026 sia di fronte a un bivio: percorrere la strada del 4-2-3-1 e di un gioco propositivo o tornare al 3-5-2 solido e di rimessa? Ma più che i numeri, è il tipo di approccio che si vuole avere alle gare da chiarire.

L’ambiente è sereno. Il pubblico ha saputo guardare oltre i numeri e ha applaudito la squadra nonostante la pesante sconfitta contro la Lazio. L’unica partita completamente sbagliata dal Grifone in questo avvio estremamente complicato in cui avrebbe meritato un paio di punti in più per quanto fatto vedere.

Le prime giornate hanno però evidenziato problemi nell’evoluzione cercata in estate e volta a un gioco di possesso e di maggiore qualità. Tornare all’antico o insistere sulla strada estiva? Al momento, il Grifone non sembra pronto alla trasformazione per una serie di ragioni.

Mercato in panchina

I nuovi trequartisti non sembrano convincere del tutto Vieira. Gronbaek e Carboni hanno fatto tanta panchina. Stesso discorso per il più duttile Stanciu.

Manca un regista

Frendrup e Masini sono una cerniera encomiabile per impegno e svolgono un lavoro molto prezioso. Ma se non ingrana la trequarti allora serve un centrocampista in grado di dare i tempi di gioco, cosa che i due non sembra abbiano nelle corde.

Chi segna? Colombo flop e niente incursori

Colombo finisce logicamente sul banco degli imputati. Il club ha puntato su una scommessa che al momento si sta rivelando persa. Pinamonti, al contrario, veniva comunque da 11 goal col Sassuolo retrocesso. I trequartisti, tra nuovi e vecchi, non sembrano avere tanti goal da dare e il Genoa è privo di centrocampisti incursori come lo era Miretti.

Qual è il ruolo di Vitinha?

Quando in estate si parlava del portoghese come “numero 9” l’impressione è che fosse un proposito decisamente ardito. In effetti, Vieira non lo ha mai impiegato prima punta. Non ha la stazza del centravanti ma anche largo a sinistra non sembra potersi esprimere al meglio. In caso di ritorno al 3-5-2 potrebbe essere provato a fianco della punta centrale.

Tornare, quindi, al 3-5-2?

La rinuncia ai tre a sostegno della punta il vecchio modulo potrebbero valorizzare Norton Cuffy e Martin, che come quinti avrebbero la possibilità di giocare a tutta fascia esprimendosi al meglio e di vedere diminuire il proprio peso in fase difensiva.

Più che i numeri è questione di approccio

Ma non è tanto lo schieramento il punto cardine, bensì il modo di interpretare le partite. Anche con la difesa a 4 il Genoa è stato solido, come nelle gare contro la Juventus, il Como e il Bologna. Ma contro la Lazio tutto ciò è venuto a mancare. I primi due goal biancocelesti sono stati realizzati con due triangoli effettuati con una facilità disarmante.

Ora il Napoli, sfida proibitiva, ma poi il calendario dopo la sosta vedrà il Genoa affrontare Parma, Torino, Cremonese e Sassuolo. Arrivarci con le idee chiare di quale squadra si vuole essere è l’obiettivo per evitare una spirale negativa.